Muere a los 87 años el actor Terence Stamp, recordado villano de Superman

17 ag. 2025 - 11:46 hrs.

El actor británico Terence Stamp, villano de "Superman" y protagonista de "Priscilla, reina del desierto", falleció a los 87 años, anunció este domingo su familia, citada por medios de prensa.

Aún no se han revelado las causas de la muerte del intérprete del recordado villano General Zod, al cual encarnó en las películas de Superman de 1978 y 1980.

La familia de Stamp anunció el fallecimiento de la estrella nominada al Oscar, en un comunicado emitido este domingo por la mañana.

"Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor y como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años", declaró la familia.

La carrera de Terence Stamp

Stamp fue hijo de un fogonero de remolcador y se convirtió en uno de los actores más famosos de Gran Bretaña. Conocido por su estilo mordaz y sus romances de alto perfil con Julie Christie y Jean Shrimpton.

Si bien perdió el papel de James Bond, consiguió su papel más icónico como el villano General Zod, personaje por el cual quedó en la memoria colectiva de muchos.

Su carrera revivió posteriormente con papeles destacados en "Las aventuras de Priscilla", "La reina del desierto", "Valquiria" y "La mansión encantada".

Todo sobre Famosos