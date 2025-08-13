Muere el cantante Nobou Yamada, la voz de las emblemáticas canciones de "Los Caballeros del Zodiaco"

13 ag. 2025 - 19:03 hrs.

Los fanáticos del anime y la música japonesa lamentan la partida de una figura icónica. El cantante Nobuo Yamada, conocido artísticamente como NoB, falleció el 9 de agosto a los 61 años, tras padecer una larga enfermedad.

Yamada fue vocalista de la banda de rock japonesa MAKE-UP, encargada de componer e interpretar algunas de las canciones más recordadas del anime Saint Seiya, conocido en Latinoamérica como "Los Caballeros del Zodiaco", una serie que marcó a generaciones.

"Luchó con fuerza y determinación"

El músico fue la voz de "Pegasus Fantasy", el opening más emblemático de la serie original, y a "Blue Forever", el ending que cerraba varios capítulos. Ambas canciones lo consagraron y lo hicieron famoso a nivel internacional.

Según informaron desde Mojost, su agencia, Yamada falleció en el hospital producto de un cáncer de riñón que le fue diagnosticado en 2017. En sus últimos años, estuvo bajo tratamiento de radioterapia y medicamentos.

Nobou Yamada/Instagram

"Aunque los médicos le dieron un pronóstico de cinco años de vida, luchó con fuerza y determinación, guiado por su pasión por cantar. Incluso el día antes de su fallecimiento, estuvo involucrado en la preparación de arreglos musicales y en la interacción con sus fans, permaneciendo como el rockero NoB hasta el final", detallaron.

Siguiendo sus deseos, el funeral se llevó a cabo únicamente con la presencia de familiares. En este sentido, la organización solicitó "respetar la privacidad de su familia y evitar cualquier visita o solicitud de entrevistas en su domicilio".

Asimismo, anunciaron que tienen previsto organizar un evento de despedida abierto al público, donde sus fanáticos podrán darle un último adiós. La fecha y el lugar se informará en los próximos días.

