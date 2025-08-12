Arrestan al cantante Jhay Cortez por posesión de drogas: Portaba cocaína y marihuana

12 ag. 2025 - 12:18 hrs.

La detención del cantante puertorriqueño Jesús Manuel Nieves Cortés, conocido artísticamente como Jhayco, ha causado gran preocupación entre sus fanáticos. El artista fue arrestado este martes 12 de agosto en el condado de Miami-Dade bajo la sospecha de posesión de drogas.

El artista de 32 años fue ingresado durante la madrugada al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde se le tomaron las fotografías de detención. En las imágenes, se le observa desarreglado, con el cabello largo y vistiendo una polera roja.

Detienen a Jhay Cortez por posesión de drogas

Según NBC Miami, el arresto se produjo después de que la policía observara al cantante conduciendo un Corvette rojo a apenas 8 kilómetros por hora en los carriles con dirección este de Southwest Eighth Street. Los agentes notaron que el vehículo se detuvo en la carretera y permaneció inmóvil por más de un minuto.

Uno de los oficiales declaró que, al acercarse a Cortés, percibió "un fuerte olor a cannabis" y además notó que el conductor tenía "polvo blanco en los pantalones y en la nariz". Dentro del vehículo encontraron bolsas transparentes con 7 gramos de cannabis y también cocaína.

Jhay Cortez en la cárcel/NBC Miami

Cuando el agente le solicitó su licencia de conducir, el intérprete de "Holanda" revisó su billetera y su celular, sin embargo, no pudo presentar ningún documento a su nombre. Finalmente, fue detenido tras la llegada de un segundo oficial.

El reguetonero enfrenta cargos por posesión de cocaína y cannabis. Por el momento, permanecería recluido, a menos que pague una fianza de 3.000 dólares, equivalentes a aproximadamente 2.800.000 pesos chilenos.

Todo sobre Famosos