Taylor Swift anuncia su nuevo álbum "The Life of a Showgirl": Revisa todo lo que se sabe hasta ahora

Taylor Swift volvió a tomar al mundo por sorpresa este lunes con misteriosos mensajes en redes sociales y una cuenta regresiva en su sitio web, la cual concluyó a las 00:12 de este martes 12 de agosto. ¿La razón? El anuncio de su doceavo álbum de estudio, titulado "The Life of a Showgirl" ("La vida de una bailarina de Cabaret").

Si bien la cantautora estadounidense recién compartirá más detalles sobre el proyecto este miércoles en el pódcast "New Heights" conducido por su pareja, Travis Kelce; ya existen algunos antecedentes de lo que podríamos esperar sobre esta nueva era.

¿Qué se sabe hasta ahora?

El anuncio de "The Life of a Showgirl" llega a poco más de 15 meses desde el lanzamiento de "The Tortured Poets Department", su más reciente disco y el cual batió récords de ventas tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. En él, Swift colaboró con los productores Jack Antonoff y Aaron Dessner, quienes han trabajado junto a ella en cada uno de sus últimos proyectos musicales.

Es así que la participación de Antonoff o Dessner en esta nueva era no sería sorpresa para sus fanáticos; sin embargo, los nombres de Max Martin y Shellback suenan con igual fuerza como productores luego de que la propia Swift creara una playlist en Spotify compuesta únicamente con canciones realizadas junto a ellos. Por otro lado, son varios los fans que esperan una colaboración con Sabrina Carpenter a raíz de una serie de presuntas pistas compartidas por ambas en redes sociales.

Lo cierto es que si bien "The Life of a Showgirl" aún no tiene fecha de lanzamiento, ya está disponible para comprarlo en el sitio web de Swift con fecha de entrega para antes del 13 de octubre. De este modo, varios seguidores especulan que el disco podría ser publicado el viernes 10 de octubre tentativamente.

Por otro lado, algo que está más que claro para los fans de la voz de "Shake it off" es que el álbum está definido por una estética en tonalidades naranja y verde, un detalle no menor en consideración con que cada disco de la artista cuenta con un color característico que se puede ver tanto en la presentación del álbum como en productos asociados.

Para más detalles acerca del esperado nuevo proyecto de Taylor Swift queda esperar a las 19:00 horas del próximo miércoles 13 de agosto, cuando la cantautora participe en el pódcast conducido por su pareja, el deportista Travis Kelce.

