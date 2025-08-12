"Los perdimos a ambos trágicamente": Muere pareja de influencers en accidente vehicular

12 ag. 2025 - 13:45 hrs.

Stacey Tourout y Matthew Yeomans eran una pareja de influencers que se dedicaban a hacer videos de todoterreno para su canal de YouTube, conocido como Toyota World Runners, en el que sumaban más de 200 mil suscriptores.

La revista estadounidense People dio a conocer que ambos jóvenes fallecieron el pasado 7 de agosto en un accidente vehicular, mientras se encontraban viajando por la provincia canadiense de Columbia Británica.

Pareja de influencers muere en trágico accidente

Según los reportes del hecho, el equipo de búsqueda y rescate (SAR) de Kaslo señaló que habían sido llamados a las 19:30 (hora local) del jueves pasado al lugar de los hechos. Mark Jennings-Bates, gerente de Kaslo SAR, detalló que la tragedia "fue en un camino forestal, en algún lugar de las montañas, bastante lejos hacia el norte del valle, en dirección a la aldea de Trout Lake (en la región de West Kootenay, en el sureste de Columbia Británica".

"Nuestros equipos lograron llegar a ellos eficientemente. Es un viaje largo, pero llegaron", agregó Jennings-bates, para luego señalar que, al momento de arribar, una de las víctimas no tenía signos vitales, mientras que la otra fue trasladada hasta un centro asistencial, lugar en el que falleció posteriormente.

Si bien hasta ahora se desconoce la causa exacta del fatal accidente, todo apuntaría a que hubo una pérdida del control del vehículo en el que se desplazaba la pareja.

A través de Facebook, la madre de Stacey Tourout compartió un sentido mensaje. "Con un dolor inimaginable, las familias de Matthew Peter Yeomans y Stacey Tourout desean informar que los perdimos a ambos trágicamente, sucumbiendo a las lesiones en un accidente todoterreno el 7 de agosto de 2025 en las hermosas montañas de Columbia Británica que tanto amaban", parte el texto.

"Por favor, manténgalos presentes en sus pensamientos y oraciones mientras navegamos por este devastador final de una increíble historia de amor. Están juntos para siempre, como sabíamos que siempre estarían", concluye el mensaje.

