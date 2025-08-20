"Denle la nacionalidad": Dua Lipa causa furor publicando sesión de fotos en el centro de Santiago y envía mensaje a chilenos

20 ag. 2025 - 10:58 hrs.

En enero pasado, Dua Lipa revolucionó las calles de Santiago con una inesperada visita. En esa ocasión, la cantante británica-albanesa no tenía ningún show agendado en Chile, sino que arribó para cumplir compromisos comerciales con una marca internacional de lujo.

La intérprete de "Levitating" visitó el Club La Unión y recorrió calles emblemáticas como Alameda y Bandera. Todo formó parte de la grabación de un nuevo anuncio del perfume Libre, de la marca Yves Saint Laurent (YSL) Beauty, que la artista compartió días atrás en su perfil de Instagram.

Dua Lipa causa furor con inédita sesión de fotos en el centro de Santiago y envía mensaje a chilenos

En las últimas horas, Dua Lipa sorprendió a sus seguidores al subir un carrusel con inéditas postales de su paso por Santiago. En las imágenes, la modelo posa en distintos rincones del centro de la capital, entre ellos, frente al icónico bar Night & Day de calle Mac Iver.

Pero los paisajes urbanos no fueron lo único que conquistó a la cantante. Dua Lipa también viajó hasta San Pedro de Atacama, donde registró la primera parte de la campaña publicitaria en medio de la imponente geografía del desierto chileno.

Sin embargo, lo más llamativo fue el mensaje que la celebridad escribió en la descripción del post, donde se dirigió a sus fanáticos chilenos: "Aventuras Libres en Chile with YSL Beauty. No puedo esperar a volver".

Las reacciones de usuarios locales no se hicieron esperar. "Denle la nacionalidad", "Somos el mejor país de Chile", "Más chilena que los porotos y el mote con huesillo", "Chile te ama", son algunos de los comentarios que le dejaron.

Los fans no tendrán que esperar demasiado para volver a ver a Dua Lipa en Chile. La cantante regresará con dos shows en el Estadio Nacional, programados para el 11 y 12 de noviembre, como parte de su gira mundial Radical Optimism Tour.

