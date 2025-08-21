Millie Bobby Brown y su marido Jake Bongiovi anuncian que se convirtieron en padres: Adoptaron a una niña

21 ag. 2025 - 15:55 hrs.

La actriz protagonista de la serie "Stranger Things", Millie Bobby Brown, junto a su marido, Jake Bongiovi, anunciaron mediante un posteo compartido en su cuenta de Instagram que se convirtieron en padres durante las últimas semanas, a través de una adopción.

Ambos publicaron una imagen en la que aparece el dibujo de un árbol lleno de hojas, con un mensaje escrito encima en el que manifiestan la enorme felicidad que sienten, además de pedir resguardo por esta nueva etapa que atraviesan.

"Dulce niña"

"Este verano (invierno en el hemisferio sur), dimos la bienvenida a nuestra dulce niña bebé mediante adopción. Estamos emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de paternidad, tanto en paz como en privacidad", se lee en el texto escrito en inglés.

"Y así fuimos 3. Con amor, Millie y Jake Bongiovi", sentenciaron al cierre del comunicado, sin permitir que ninguno de sus seguidores dejara comentarios, puesto que fue restringida esta opción.

Millie Bobby Brown y sus deseos de ser madre

Cabe destacar que la actriz de 21 años siempre habló de sus grandes deseos de convertirse en madre y tener una gran familia desde joven, siguiendo el ejemplo de su madre. En el pódcast "Smartless" publicado en marzo de este 2025, conversó sobre este anhelo.

"Mi madre tuvo a su primer hijo a los 21 y mi padre a los 19. Esto ha sido algo que he querido desde antes de conocer a Jake. Quería ser madre de la misma manera en que mi madre lo fue conmigo", indicó.

Millie y Jake

En la misma conversación reconoció que apenas conoció a Jake le planteó que tuvieran hijos, sin embargo, él le pidió que primero se casaran. "Jake decía que no podíamos hacer eso hasta casarnos. Esa era su postura. Y la mía era que realmente quiero una familia, quiero una familia grande. Yo soy una de cuatro hermanos y él es uno de cuatro. Así que definitivamente está en nuestro futuro", señaló.

Y en el pódcast tampoco descartó la adopción como una forma de hacer crecer su familia. "No veo tener un hijo biológico como algo realmente diferente a adoptar. Siento que todo es posible porque mi hogar está lleno de amor para cualquiera", defendió.

