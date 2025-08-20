Daddy Yankee volvería a la música en octubre con nuevo nombre

20 ag. 2025 - 19:07 hrs.

Fue en el 2022 cuando Daddy Yankee anunció su inesperado retiro del mundo de la música urbana, con el objetivo de enfocarse en su faceta espiritual, dejando así atrás una exitosa carrera de tres décadas, llena de hits como "Gasolina", "Rompe", "Con Calma", "Dura", entre otros.

Desde entonces, siguió realizando giras pero enfocadas en hablar exclusivamente de su experiencia con la religión, retratando cómo ha cambiado su vida desde que se acercó a la espiritualidad.

Daddy Yankee vuelve a la música con nuevo nombre

Esta exclusividad que le dio a la fe estaría pronta a llegar a su fin. Lo anterior porque, de acuerdo al medio Today, la gran estrella puertorriqueña realizará su regreso oficial al mundo de la música en octubre, cuando se realice la Semana de la Música Latina de Billboard 2025.

Con el nombre de DY, el cantante estará presente en el panel "El poder de la reinvención", en el cual se espera que realice una reflexión sobre su carrera, evolución y lo que se viene en la próxima era musical.

Daddy Yankee

Cabe precisar que en julio de este 2025, Daddy Yankee ya había dado pistas de su regreso al estudio de grabación luego de haber lanzado su sencillo "Sonríele", en julio, una alegre canción que llama a tomarse en positivo los problemas de la vida.

La Semana de la Música Latina Billboard 2025 se llevará a cabo entre el 20 al 24 de octubre en Miami Beach, Estados Unidos. Además de Daddy Yankee, ya se confirmó la presencia de Gloria Estefan, Laura Pausini, Ela Taubert, entre otros.

