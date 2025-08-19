Pareja de influencers se grababan comiendo en un restaurante cuando un auto los chocó: "Nos golpeó directamente"

19 ag. 2025 - 17:20 hrs.

¿Qué pasó?

Una pareja de influencers norteamericanos grabó probablemente el momento más impactante de sus vidas tras sobrevivir de milagro a un accidente que pudo haber terminado en tragedia en un restaurante de Houston, Texas, Estados Unidos.

El video

Nina Santiago y Patrick Blackwood, que suelen hacer recorridos gastronómicos y grabarse probando diferentes comidas, estaban haciendo un nuevo video cuando, de sorpresa, un vehículo impactó justo la mesa en la que se encontraban.

La aterradora secuencia quedó grabada en un video que iban a subir a YouTube y que ya cuenta con más de 8 millones de reproducciones.

En el registro se observa que Nina y Patrick estaban disfrutando de hamburguesas, brindando y dando el primer mordisco, cuando de pronto se escuchó un fuerte estruendo y los vidrios comenzaron a volar por todas partes.

La ventana y toda la comida de la mesa salieron disparadas, mientras que ambos trataron de correr hacia adentro del restaurante con rostros de terror. La mujer cayó al suelo y su pareja la ayudó a levantarse, salvándose ambos de milagro.

"Estoy más que agradecida de estar viva"

Afortunadamente, la camioneta impactó de lleno contra la mesa, que salió expulsada hacia adelante, pero la pareja de influencers solo sufrió algunas heridas menores a causa del vidrio de la ventana. Ambos fueron llevados de inmediato al hospital y posteriormente dados de alta.

"Estoy más que agradecida de estar viva después de que un SUV se estrellara contra la vidriera, rompiendo todo de la nada, mientras nosotros grabábamos nuestra reseña de comida", dijo Nina en sus redes.

"Nos golpeó directamente, mientras mordía un delicioso bocado, pero sobrevivimos, y esta experiencia nos recuerda lo que realmente importa; que la vida es demasiado corta para rencores o ira", añadió.

Por su parte, Patrick compartió imágenes de sus heridas, donde se ven los cortes en su mejilla, oreja, pecho y brazos. "¡Agradecido de ver otro día, dejando atrás las pequeñas cosas con un gran propósito!", escribió.

