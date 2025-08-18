Reconocida aerolínea está cerca de la quiebra: ¿Cuáles son las razones?

18 ag. 2025 - 15:35 hrs.

En un complejo escenario económico se encuentra la aerolínea estadounidense Spirit Airlines. La firma le ha comunicado a sus inversionistas sobre la posibilidad de que no pueda seguir operando por falta de liquidez que pone en tela de juicio su continuidad.

Fue en un reporte presentado el pasado 11 de agosto ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) donde la compañía reconoció "una duda sustancial" respecto a su capacidad de seguir funcionando.

"El resultado de nuestras iniciativas para cumplir con los convenios de liquidez mínima y de las discusiones con nuestros acreedores es incierto, por lo que la administración ha concluido que existe una duda sustancial sobre nuestra capacidad de continuar operando en los próximos 12 meses", se señaló en el documento.

Empresa está bajo el capítulo 11 de la ley de quiebras

Sin embargo, las complicaciones económicas de la empresa no son nuevas. De hecho, esto ocurre cinco meses después de que Spirit iniciara el proceso de bancarrota bajo el capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, del cual salió en marzo pasado tras reestructurar cerca de 795 millones de dólares en deuda.

A pesar de que se han hecho esfuerzos para abaratar costos, el modelo "low cost" ha perdido fuerza en Estados Unidos frente aerolíneas que ofrecen más beneficios al pasajero, incluso con tarifas adicionales.

A eso se suman la caída en la demanda de viajes desde febrero, tras la imposición de aranceles por parte de Donald Trump, lo que redujo las reservas y llevó a las aerolíneas estadunidenses a recortar su guía financiera anual.

Según lo que consigna el medio mexicano A21, el futuro de Spirit Airlines dependerá de su capacidad para estabilizar sus finanzas y de la evolución de la demanda en el mercado doméstico estadounidense.

