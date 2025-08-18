Aparecen extrañas "ardillas zombis" en EEUU: "No intenten capturar una ardilla con el virus"

18 ag. 2025 - 11:44 hrs.

¿Qué pasó?

Los últimos días se han reportado en Estados Unidos y Canadá avistamientos de extrañas ardillas con llagas, parches sin pelo y tumores supurantes en la cabeza y extremidades, lo que ha generado temor en redes sociales y entre vecinos, quienes las describen como “ardillas zombis”.

Según informó el Daily Mail y replicó el New York Post, los primeros registros de estos animales enfermos se remontan a 2023, aunque recientemente las imágenes y videos se han multiplicado en plataformas como Reddit.

¿Qué dicen los expertos?

De acuerdo con especialistas en vida silvestre, estos animales probablemente padecen fibromatosis de la ardilla, una enfermedad viral causada por el leporipoxvirus. Este virus se transmite mediante contacto directo entre ejemplares sanos e infectados, de forma similar al herpes en humanos.

Aunque suele confundirse con la viruela de la ardilla —más común en Reino Unido y mortal para las ardillas rojas—, la fibromatosis generalmente se cura por sí sola. Sin embargo, en casos graves los tumores pueden afectar órganos internos y provocar la muerte.

No representan un riesgo

Shevenell Webb, del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Maine, explicó al Bangor Daily News que los residentes no deben temer a las ardillas infectadas, ya que no representan un riesgo para personas, mascotas ni aves.

Aun así, advirtió que la comunidad debe evitar manipularlas: “No intenten capturar una ardilla con el virus. Se trata de una enfermedad que se produce de forma natural y desaparecerá con el tiempo”.

Estas extrañas ardillas no han sido el único avistamiento que ha causado temor en Estados Unidos. Hace unos días, fueron avistados unos conejos con una particular característica: aparecieron con extraños tentáculos o cuernos negros en la cabeza.

