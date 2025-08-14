Avistan conejos con "tentáculos": El extraño virus que causa preocupación en Estados Unidos

14 ag. 2025 - 10:17 hrs.

¿Qué pasó?

Gran preocupación causó en los residentes del sur de Fort Collins, Estados Unidos, el avistamiento de conejos que parecían sacados de una película de terror. Los animales, que tienden a circular de forma libre por la ciudad, aparecieron con unos extraños tentáculos o cuernos negros en la cabeza.

"Parecían púas negras o palillos de dientes negros que sobresalían"

Rápidamente, los habitantes comenzaron a documentar diferentes avistamientos de los conejos, que a pesar de las llamativas protuberancias negras, no presentaban un comportamiento extraño o agresivo.

Susan Mansfield, una vecina del sector, contó a NBC que este es el segundo año consecutivo en que estos animales aparecen: "Parecían púas negras o palillos de dientes negros que sobresalían alrededor de su boca. Pensé que morirían durante el invierno, pero no fue así. Regresó un segundo año y los crecimientos aumentaron de tamaño".

Es un extraño virus

Las autoridades del estado de Colorado revelaron que el fenómeno corresponde al virus del papiloma del conejo de cola de algodón, una condición que produce protuberancias similares a verrugas en la cabeza y la cara de estos animales.

De acuerdo a varios medios locales, estas protuberancias o costras pueden incluso tener formas alargadas que asemejan cuernos o apéndices similares a tentáculos.

Kara Van Hoose, portavoz de Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado, explicó que los conejos se infectan principalmente durante los meses cálidos del verano, cuando son picados por insectos como pulgas y garrapatas, que actúan como transmisores del virus. El virus también puede propagarse a través del contacto directo entre conejos, aunque es menos común.

Aunque la mayoría de los crecimientos son benignos y no causan dolor, algunos pueden desarrollarse como un tipo de cáncer a la piel potencialmente mortal. No existe cura para este virus.

¿Se puede contagiar a humanos?

A pesar de que las autoridades recomendaron no tocar a los conejos infectados, aseguraron que no se conocen casos en los que esté virus haya afectado seres humanos, perros y otras especies animales.

Los casos de conejos con protuberancias se han reportado desde hace siglos, lo que en la antigüedad dio pie a la leyenda del "jackalope", una criatura descrita como un conejo con astas de antílope.

