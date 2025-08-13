Detienen en Estados Unidos a joven chileno de 18 años por "abuso" de la Visa Waiver

13 ag. 2025 - 18:08 hrs.

¿Qué pasó?

Las autoridades estadounidenses confirmaron esta semana el arresto de un joven chileno en Los Ángeles por un presunto abuso de la Visa Waiver, que permite a los turistas viajar por cierta cantidad de días al país de Norteamérica sin necesidad de visado.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el joven fue identificado como Benjamín Guerrero, de 18 años, quien ahora estaría bajo custodia, esperando por una posible deportación.

¿Qué dijo la familia del joven chileno?

La familia de Benjamín denunció que desapareció el pasado 8 de agosto cuando se encontraba paseando a su perro en la ciudad de Reseda, en Los Ángeles.

En medio de la búsqueda, el entorno del joven se enteró de que había sido "secuestrado" por quienes parecían ser agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La explicación de las autoridades estadounidenses

Según informó Radio Bío-Bío, el DHS explicó que Benjamín fue detenido por haberse quedado más de dos años después del límite permitido, lo que fue calificado como un "abuso" de la Visa Waiver.

En concreto, el joven debería haber retornado a Chile el 15 de marzo de 2023, pero se mantuvo en Estados Unidos de manera informal.

Actualmente, hay una campaña en GoFundMe que busca ayuda económica para la familia del joven. En la plataforma, el círculo cercano manifestó que "es más que un simple estudiante: es un hijo dedicado, un hermano cariñoso, un amigo leal y un miembro valioso de nuestra comunidad".

La Visa Waiver permite viajar a Estados Unidos por turismo o negocios por un plazo máximo de 90 días. En caso de exceder el periodo, esto podría generar inconvenientes en futuros viajes a dicho país.

