Joven volaba en parapente, chocó contra una montaña y murió frente a sus amigos en Italia

14 ag. 2025 - 18:20 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de 29 años murió en un trágico accidente mientras volaba en parapente por lo los Alpes en Italia. La joven, identificada como Isabel Kofler, había subido a la montaña Ortler con sus amigos, quienes presenciaron su fatídica caída.

El viento la hizo perder el control

El accidente ocurrió el pasado viernes 8 de agosto, cuando la joven se encontraba practicando parapente, momento en que una fuerte ráfaga de viento le hizo perder el control del equipo e impactar contra un acantilado lleno de nieve, consignaron medios internacionales.

Tras ello, sufrió una caída de aproximadamente 500 metros hasta quedar tendida sobre unas rocas, lamentablemente ya sin vida.

Sus amigos observaron toda la secuencia sin poder evitarlo, mientras que un guía que presenció el accidente llamó a los equipos de emergencias.

Rescatistas y personal médico llegaron rápidamente a la zona y realizaron un complejo operativo que se prolongó por cerca de dos horas, con apoyo de un helicóptero, para descender hasta donde se encontraba la víctima. Al llegar, constataron que Kofler había fallecido.

Tenía una amplia experiencia en parapente

Kofler ya había practicado parapente con anterioridad en varias ocasiones, de hecho, era miembro del club Arcobaleno Fly y tenía certificación para volar. Además, la comunidad local la conocía por ser muy activa en los deportes locales.

La víctima había subido a la cumbre junto a tres amigos al amanecer de ese mismo día. El plan era hacer parapente hasta el valle, por lo que ella hizo el primer y único salto que terminó en tragedia.

Todo sobre Mundo