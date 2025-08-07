Italia aprueba obras para construir el puente colgante más largo del mundo: ¿Cuánto medirá?

07 ag. 2025 - 16:59 hrs.

Fue durante la jornada de este miércoles que el gobierno de Italia dio el visto bueno para la construcción de un puente que se emplazará sobre el estrecho de Mesina. Pero no se trata de cualquier obra, pues se traducirá en lo que va a ser el puente más largo del mundo.

El costo de este puente ascenderá a los 13.532 millones de euros. Todo esto para unir, por primera vez, la península italiana con la isla de Sicilia.

Al respecto, el ministro de Infraestructuras y viceprimerministro, Matteo Salvani, dijo que espera "iniciar las obras, los trabajos y las expropiaciones entre septiembre y octubre".

¿Cuánto medirá el puente?

De acuerdo a lo que se ha informado, este trabajo de ingeniería inédito tendrá una longitud total de 3.666 metros y 3.300 metros en cuanto al tramo suspendido. Contará con tres carriles de circulación más un servicio por sentido de circulación con dos vías férreas.

En lo que respecta a su capacidad máxima, podrá albergar 6.000 vehículos por hora, además de 200 trenes por día.

A su vez, estará sostenido por dos torres de 399 metros de altura, situadas en las costas de Calabria y Sicilia, unidas por cuatro cables de suspensión. Según las estimaciones oficiales se espera que la construcción esté finalizada y operativa entre 2032 y 2033.

Concretar esta iniciativa es un anhelo de años, estando presente desde 1971. El exprimer ministro Silvio Berlusconi relanzó este proyecto durante su segundo mandato, aunque nunca se materializó.

