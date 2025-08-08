Policía responde a llamado por refrigerador en llamas y realiza un trágico descubrimiento

08 ag. 2025 - 16:41 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que parecía un simple incendio de un refrigerador, terminó siendo un escalofriante descubrimiento en la localidad de Crawford, en Estados Unidos. En su interior se encontraba el cadáver de una mujer que habría sido asesinada por su novio.

Un trágico hallazgo

Según reportó People, alrededor de la 1 de la madrugada del pasado 31 de julio la policía recibió un llamado por un refrigerador que se estaba quemando en la carretera Sunk Cane Road, en el estado de Tennessee.

Sin embargo, al llegar al lugar y abrir el electrodoméstico, se encontraron con el cuerpo de una mujer que se encontraba "desechado y quemado", según detalló el fiscal general del distrito.

Tras las pruebas genéticas, se identificó a la víctima como Hope Perrot, de 46 años, quien había sido reportada como desaparecida por su familia el pasado 5 de julio, casi un mes antes de su hallazgo.

Su novio fue detenido

Tras ello, el principal sospechoso del crimen pasó a ser Edward Randolph, de 49 años, quien fue detenido por el delito de asesinato en primer grado y un cargo de abuso de un cadáver.

El hombre habría matado a su novia y transportado el cuerpo en un refrigerador. Luego le habría prendido fuego en medio de la carretera para posteriormente escapar.

Actualmente, se encuentra en la Cárcel del Condado de Overton, con una fianza de 50.000 dólares, mientras dura la investigación.

