Pensó que su dolor de pecho era un desgarro tras ir al gimnasio: Le diagnosticaron cáncer de mama

19 feb. 2025 - 11:14 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de 42 años, oriunda de Potters Bar, una localidad de Inglaterra, vivió por varios meses con un intenso dolor en lado izquierdo del cuerpo, sin embargo, lo atribuyó a un desgarro por una mala maniobra en el gimnasio.

Louise Glazer acostumbraba hacer ejercicio unas cinco veces por semanas, por lo que su dolor, que empezó en enero 2024, era algo relativamente normal. No obstante, tras permanecer por varios meses con esa dolencia, fue al doctor y le diagnosticaron cáncer de mama.

"Pensé que me había excedido en el gimnasio"

"Estaba en la mejor forma de mi vida, levantaba pesas regularmente y me sentía fuerte. Cuando empezó el dolor, pensé que me había excedido en el gimnasio", contó la madre de tres hijos al medio The Sun.

Tras ir al médico le realizaron dos electrocardiogramas que salieron bien. Ella se sentía en forma y apenas bebía alcohol, por lo que jamás pensó sufrir alguna enfermedad. "Me alimentaba de forma sana y cuidaba mi nutrición", aseguró.

Con el pasar de los meses, los dolores se mantuvieron y empezó a suspender algunos ejercicios, pero el punto de inflexión ocurrió en mayo, cuando sintió un dolor repentino y agudo en el pecho mientras miraba la televisión.

"Sentí mi pezón y era como si hubiera algo allí", contó la trabajadora del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido. Nuevamente, fue al doctor y tras una biopsia le informaron que tenía cáncer de mama en etapa dos. "Fue como si el mundo entero se hubiera congelado. Pensé que esto no podía estar pasando", relató.

Su nueva vida

Tras ese primer diagnóstico, en junio le encontraron otro tumor canceroso en el pecho y le dijeron que el cáncer se había propagado a los ganglios linfáticos. "Me puse a llorar porque ese era mi mayor miedo. Me sentí devastada de nuevo", señaló.

Por ello, Louise se sometió a una mastectomía en agosto de 2024, para extirparle el seno izquierdo y 23 ganglios linfáticos. Tras la operación, su doctor le dio la gran noticia que esperaba escuchar: ya no tenía cáncer de mama.

"Me derrumbé. Mi prometido y yo nos abrazamos y lloramos. Como madre, eso era todo lo que quería oír", aseguró Louise, que ya suma 16 rondas de quimioterapia, las que espera terminar pronto.

Ahora, espera finalmente casarse con su pareja, Peter Chaney, luego de que el matrimonio se cancelara el año pasado debido a su enfermedad.