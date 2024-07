"Estoy honrada": Kamala Harris espera ganar la nominación demócrata y "derrotar" a Donald Trump

Este domingo 21 de julio el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció su retiro de la carrera presidencial norteamericana. Además, hizo un llamado al Partido Demócrata para que nomine como su reemplazo a la vicepresidenta Kamala Harris.

Ante este apoyo del mandatario, Harris afirmó que espera "ganar la nominación" de su partido a las elecciones presidenciales de noviembre, para así "derrotar a Donald Trump".

A través de un comunicado en sus redes sociales, la vicepresidenta estadounidense agradeció a Biden por su "extraordinario liderazgo como presidente de los Estados Unidos y sus décadas de servicio a nuestro país".

"Estoy honrada de tener el apoyo del presidente y mi intención es ganar esta nominación", dijo sobre su eventual confirmación como candidata demócrata a la presidencia.

"Haré todo lo que esté en mi poder para unir al Partido Demócrata -y unir a nuestra nación- para derrotar a Donald Trump y su agenda extrema del Proyecto 2025", agregó.

On behalf of the American people, I thank Joe Biden for his extraordinary leadership as President of the United States and for his decades of service to our country.



I am honored to have the President’s endorsement and my intention is to earn and win this nomination.