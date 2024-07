Bill y Hillary Clinton anuncian su apoyo a Kamala Harris tras decisión de Joe Biden de abandonar campaña presidencial

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y su esposa y exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, elogiaron este domingo la decisión de Joe Biden de abandonar su candidatura a la reelección a la Casa Blanca.

En un comunicado, los Clinton alaban la "extraordinaria carrera de servicio" de Biden y respaldan a Harris como candidata demócrata.

"Haremos cuanto podamos para apoyarla", insistieron.

Añadieron enseguida que "nada nos preocupa más por nuestro país que la amenaza que supone un segundo mandato de Trump. Ha prometido ser un dictador desde el primer día".

En tanto, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, elogió este domingo la decisión de Joe Biden de no aspirar a un segundo mandato, pero advirtió que la decisión coloca a los demócratas en un "terreno desconocido".

Biden tenía "todo el derecho" a presentarse a la reelección, dijo Obama en un comunicado, en el que alabó la trayectoria del mandatario de 81 años y lo calificó de "patriota".

Cerró diciendo, en todo caso, que "navegaremos en terreno desconocido en los próximos días. Pero tengo una confianza extraordinaria en que los líderes de nuestro partido serán capaces de crear un proceso del que surja un candidato sobresaliente".

I am honored to have the President’s endorsement and my intention is to earn and win this nomination.