Joe Biden anuncia su retiro de la carrera presidencial en Estados Unidos: "Es lo mejor para mi partido y el país"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este domingo que se retirará de la carrera presidencial en la que competía con el expresidente y candidato del Partido Republicano, Donald Trump.

"Ha sido el gran honor de mi vida servirlos como presidente. Y aunque mi intención era perseguir la reelección, creo que es en el mejor interés de mi partido y del país desistir y concentrarme únicamente en cumplir mis deberes como presidente en lo que queda de mi mandato", escribió Biden en un comunicado.

El mandatario norteamericano señaló que dará más detalles sobre su decisión en los próximos días.

"Déjenme expresar mi más profunda gratitud a todos los que trabajaron tan duro para verme reelecto. Quiero agradecer a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una compañera extraordinaria en todo este trabajo", dijo.

En la misma línea sostuvo "déjenme expresar mi sincera apreciación al pueblo norteamericano por la fe y la confianza que depositaron en mi".

En una publicación subsiguiente en su cuenta de X (Twitter), Joe Biden se dirigió al Partido Demócrata, pidiendo que su vicepresidente, Kamala Harris, sea la nominada por la colectividad para sucederlo como candidato.

"Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato", explicó.

"Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año", agregó.

"Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo", cerró en la publicación que contiene una foto de él y su vicepresidenta.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV