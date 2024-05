Tiene 11 metros cuadrados y un solo ambiente: Así es el departamento que youtuber Fabio Torres compró en Japón

24 may. 2024 - 17:50 hrs.

El carismático Fabio Torres cumplió el sueño de la casa propia, pero no en Chile, sino en Japón, país en el que está radicado desde 2018.

El chileno, que saltó a la fama en redes sociales por sus hilarantes videos en YouTube, compró un departamento de apenas 11 metros cuadrados, ubicado en un sector de Tokio conocido por sus atractivos turísticos y ambiente residencial.

Todo sobre Vivienda

En la capital japonesa es posible encontrar propiedades muy particulares, extrañas si es que son comparadas con las que hay en Chile. Por ejemplo, hay apartamentos con vista 360 y un diminuto espacio, hay otros que son triangulares y no tienen baño en su interior, entre otros.



¿Cómo es el departamento que se compró Fabio Torres en Japón?

Su nueva propiedad consiste básicamente en departamento de un ambiente, uno en el que la cocina y la cama están separadas por, máximo, dos pasos.

Torres lo amobló completamente para ponerlo en arriendo. Según explicó, está situado en Hachioji, una zona a la que muchos van a trabajar; entonces, puede ser ocupado casi como una habitación de hotel.

Eso sí, instalar el mobiliario no fue una tarea fácil: "Como es tan pequeño, tuve que comprar muebles especiales. Todos los que tengo acá no son muebles normales, sino que se diseñaron específicamente para departamentos chicos. Estuve cuatro meses amueblándolo".

El lugar no incluye armario, así que el youtuber adquirió la estructura más chica que encontró en Internet para instalarla en un rincón.

Lo más grande que tiene el lugar es la cama, una semi doble: "A mí me carga dormir en camas pequeñas, como la que nosotros (él y su novia, presente durante el tour en el departamento) ocupamos. Quería que esto fuera grande".

Fabio Torres mostrando el departamento que compró en Japón (YouTube)

El baño, la gran novedad del inmueble

Si un turista chileno visitara el baño de su apartamento, no le generaría ninguna sorpresa, ya que tiene las disposiciones básicas: un inodoro, una ducha y un lavamanos; además, de un regulador de temperatura del agua.

Sin embargo, para Fabio es una tremenda novedad, porque "hay muchos departamentos en Japón que no lo poseen, sino que uno tiene que ir al baño público", explicó.

Por otro lado, a un costado de la pared del baño está el espacio de la cocina, compuesto por un lavaplatos, una encimera eléctrica, un frigobar, un mueble para las tazas y platos, un hervidor y un microondas.

El inmueble tiene ventanas para que se ventile e incluye aire acondicionado, servicio que en Japón es caro, comentó el compatriota.

El baño de su departamento no tiene diferencias significativas con los que hay en Chile (YouTube)

Tardó tres días en remodelar el piso

El propietario anterior utilizaba el espacio como oficina y en Japón es común que ellas tengan piso alfombrado. Como el youtuber lo quería para vivir, sacó toda la alfombra del suelo y la reemplazó por una especie de piso flotante, lo que también fue difícil.

"Lo cambié todo a mano, comprando unas tablillas de madera que había en Internet. Una empresa japonesa cobraba una millonada por hacer este piso. Luego de tres días, logré que quedara bastante bien, como una casa normal", señaló.

Lo que se siente tener un departamento en Japón

Mientras apreciaba la vista que tiene la vivienda —la ventana daba hacia una calle residencial—, el carismático comunicador hizo una profunda reflexión: "El departamento está pequeño, pero me gusta. Como que siento que hice algo bien en la vida", recibiendo un beso y un "felicitaciones" de parte de su polola.

En ese sentido, comentó que "me parece muy interesante tener un departamento en Japón, más allá de los contras, porque siento que se pueden hacer tantas cosas (...) Siento que son tantas las posibilidades, porque, como soy el dueño, literalmente puedo hacer cualquier cosa que se me ocurra".

"El tener algo propio encuentro que es bonito, porque te da la posibilidad de soñar, aunque sean sueños tontos y que quizás nunca se van a cumplir", expuso.

"Mucha gente me ha preguntado si es que uno recibe algo por tener una casa en Japón y la respuesta es que no. No te dan nada en especial, sino que hay que pagar impuesto a la residencia, a la tierra... no hay ningún beneficio extraordinario por ser propietario en Japón", agregó minutos más tarde.

Los atractivos del barrio

Junto a su novia salió a recorrer el sector en el que está su departamento para mostrar las bondades que lo rodean: "Esta zona de Hachioji es súper interesante, porque tiene tiendas tradicionales, lugares exóticos y modernos", relató Fabio.

A los alrededores hay shopping center y tiendas de segunda mano que venden consolas de videojuegos, cómics (mangas completos), cascos de realidad virtual, tarjetas gráficas usadas, entre otros.

También hay restaurantes. La pareja visitó su local favorito, cuya gracia es que todo lo que está en el menú cuesta 360 yenes, unos 2.080 pesos chilenos, según el cambio actual: "Es súper barato, uno puede ir degustando cualquier cosa".

Al final de su video, el que suma casi 200 mil visualizaciones, Torres hizo un recorrido por la municipalidad de la zona en que está su propiedad. Allí mostró la infraestructura del edificio y el museo gratuito que tiene a disposición de los vecinos.