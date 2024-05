Miden 11 metros cuadrados, no tienen baño y su arriendo vale $230 mil: Así son los departamentos triangulares en Tokio

23 may. 2024 - 20:10 hrs.

Las viviendas son bastante particulares en Japón, sobre todo en su capital, Tokio. Hay departamentos que son extremadamente chicos —en comparación con la realidad chilena— y que poseen una disposición extraña.

Ejemplo de ello son algunos apartamentos con vista 360: lejos de ser lujosos, se caracterizan por sus pasillos angostos y por tener un precio de arriendo alto, pese a lo diminuto que es su espacio.

También hay otros inmuebles extraños. La mayoría de las personas está acostumbrada a vivir rodeada de cuatro paredes, pero en Tokio hay hogares que son triangulares, de apenas 11 metros cuadrados y muy populares, por cierto.

Dentro de las pocas comodidades que ofrecen, su renta mensual es equivalente a 40.000 yenes, lo que en pesos chilenos corresponde a casi $230 mil, según el cambio actual.

¿Cómo son los departamentos triangulares en Tokio?

En Nerima, un tranquilo barrio de Tokio, está ubicado el Edificio Triangular. Para dimensionarlo desde el exterior, su parte menos ancha (la punta del triángulo) tiene casi la misma medida que la espalda de Norm Nakamura, canadiense radicado en Japón que conduce el programa de YouTube "Tokyo Lens".

Así es el particular edificio triangular por fuera (Google Maps)

Entrar a la infraestructura ya es un desafío. Como no hay unidades en el primer piso, todos los inquilinos deben subir una estrecha escalera estilo caracol, con peldaños angostos y poco profundos, para llegar a sus hogares.

Una vez que se llega al departamento, al abrir la puerta hay un pequeño espacio para sacarse los zapatos —como lo sugiere la cultura nipona—. Basta con dar un paso y se llega a lo que podría denominarse como cocina, compuesta por un lavaplatos y un calentador eléctrico, instalados en una esquina cercana a la entrada, y un frigobar.

También hay una lavadora portátil pequeña, ideal para departamentos que no tienen tanto espacio y en la que se pueden lavar pocas prendas debido a su tamaño.

De izquierda a derecha, Norm Nakamura mostrando la escalera del edificio y la ducha y cocina del departamento triangular (Tokyo Lens)

El baño no está dentro del departamento

Frente a la cocina hay una puerta de baja altura que da acceso a la ducha, cuyo espacio tiene la forma de un semicírculo diminuto y que solo permite bañarse estando de pie. La única ventana en una de las paredes da vista a la calle.

En sí, el apartamento triangular no tiene inodoro ni lavamanos; es decir, el baño no está dentro de él.

Según mostró el creador de contenidos, la disposición del baño también es la de un triángulo, pero mucho más angosto, definitivamente no apto para claustrofóbicos. Por lo tanto, hay que subir algunos peldaños de la escalera para hacer las necesidades.

"Afortunadamente, cada piso tiene su propio espacio de baño. No es compartido (...) Tienes un pequeño lavamanos encima (del inodoro), pero estar de pie adentro puede ser un desafío para algunas personas. Con ventilación limitada hace mucho calor aquí", dijo Nakamura.

Al igual que el departamento, el baño también es triangular (Tokyo Lens)

La distancia más amplia de la habitación es de 2,5 metros

Después de la cocina y la ducha, inmediatamente viene el dormitorio, que incluye aire acondicionado, Internet de fibra óptica y un closet en la pared. Consciente de que a través de la cámara se ve espaciosa, Norm aclaró que la pieza no es tan grande como parece, pese a estar situado en la base del triángulo —la zona más amplia del triángulo.

"Si aquí hubiese un sofá, apenas habría suficiente espacio para una o, tal vez, dos personas más", comentó el youtuber.

De los once metros cuadrados que tiene la superficie de la vivienda, la distancia más amplia está en la habitación, equivalente a 2,5 metros. Aun así, no es suficiente para instalar una cama y descansar cómodamente en ella.

Cada una de las ventanas del dormitorio consisten en una especie de balcón, el que tiene sus pros y contras. La vista desde él es agradable, pese a los cables y la cantidad de antenas que hay en los alrededores; y, por otro lado, el ruido de los camiones y las motocicletas dificultan la tranquilidad.

Así es el diminuto espacio del dormitorio en el departamento triangular (Tokyo Lens)

La misteriosa recomendación que le dieron

Meses atrás, Norm mostró otro particular departamento en Tokio para su canal. Esa vez, antes de iniciar las grabaciones, le recomendaron no acercarse a los residentes del edificio, porque "es posible que no sean amables y acogedores, incluso no quieran hablar", recordó.

Y previo a visitar el departamento triangular recibió una sugerencia similar, aunque no le detallaron las razones. Ante la incertidumbre, él consultó si era porque el edificio es conocido y captó la atención de los medios por su particular forma: "Me respondieron que no es por eso, que probablemente no debería hacerlo (acercarse a los vecinos)".

Para aumentar el misterio, Nakamura subió hasta el quinto piso, en donde había un departamento cuya puerta principal parecía forzada, fuera del marco de sus bisagras.

Desde afuera, ingresó una cámara con vista 360 para captar la inmensa cantidad de basura que había en los pasillos del inmueble, presuntamente abandonado.

