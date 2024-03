Anciano que ganó la lotería en España apareció muerto: Su "mano derecha" es el principal sospechoso

08 mar. 2024 - 10:32 hrs.

Una intrigante desaparición protagoniza un adulto mayor de 79 años que hace un tiempo ganó la lotería en España, adjudicándose un millón de euros, lo que en pesos chilenos equivale a más de mil millones.

El hombre en cuestión es Vicente Sánchez Rivero, cuya ubicación es desconocida desde finales de enero pasado. La búsqueda ha sumado los esfuerzos de distintos órganos españoles, desde la policía y bomberos, hasta guías caninos y voluntarios.

En las últimas horas, hubo importantes avances en la investigación que se efectúa en Hinojal, una localidad ubicada al oeste del país europeo.

Primero, detuvieron a un funcionario del ayuntamiento (especie de municipalidad) de Hinojal; y, segundo, recientemente fue encontrado un cuerpo que correspondería al anciano desaparecido.

Sospechas se concentran en el detenido, "la mano derecha de Vicente"

Fue este jueves 7 de marzo que la policía detuvo al trabajador municipal, identificado bajo las iniciales J.M.L. Por sus funciones laborales, la mayoría del pueblo lo conoce. De hecho, lo definen como "la mano derecha de Vicente", porque él llevaba en su auto al adulto mayor para comprar boletos de lotería, además de acompañarlo en otras aficiones.

Vicente Sánchez Rivero, el ganador de la lotería que permanece desaparecido (redes sociales)

Otra actitud del sujeto, que con posterioridad aumentó las sospechas, fue su activa participación en la búsqueda de Sánchez Rivero.

"Desde el día de la desaparición (27 de enero) ha estado siempre muy pendiente de todos los avances de la investigación. Especulaba con otros habitantes y decía que seguro que se lo habían llevado y estaba por ahí", declaró Blanca Vivas, alcaldesa de Hinojal, a El Periódico Extremadura.

Según la autoridad comunal, J.M.L. teorizaba con que el adulto mayor "se ha ido en el autobús y le han hecho algo, porque siempre llevaba dinero en la cartera. Lo último que pensábamos es que pudiera ser él quien lo hizo", aseguró Vivas, sin que todavía se confirme la responsabilidad del sujeto en el caso.

Antes de su detención, el sospechoso respondió a las consultas de los investigadores durante las primeras diligencias. De acuerdo a una vecina, él contestó que Vicente "me daba mucho dinero por llevarle a los sitios y me pagaba las entradas de los toros (las corridas) y la bencina. Yo le decía que no hacía falta tanto dinero porque, con lo que me daba, tenía para cuatro o cinco viajes".

Encontraron cuerpo que sería de Vicente

Cerca del mediodía de España (aproximadamente a las 08:00 horas de Chile), este viernes fue hallado un cuerpo sin vida en una zona rural de Hinojal, presumiéndose que correspondería a Vicente Sánchez Rivero.

En este sector rural de Hinojal fue encontrado un cuerpo sin vida que correspondería a Sánchez Rivero (El Periódico Extremadura)

"Se han obtenido datos e información que han conducido a la localización de un cuerpo sin vida, pudiendo estar relacionado directamente con la desaparición del vecino de Hinojal, en una zona rural en el término municipal de esta localidad", comunicó la Guardia Civil.

Las labores forenses ya están desarrollándose para comprobar la identidad del cadáver. Por su parte, el detenido sería puesto a disposición de la justicia española durante este sábado 9 de marzo, cuando preste declaración ante un juzgado de primera instancia.

