"No sé qué voy a hacer": Despiden a periodista argentino que hizo reclamo en vivo sobre sus condiciones laborales

06 mar. 2024 - 13:15 hrs.

Un reclamo que le valió perder su trabajo. Ese fue el costo que debió pagar el periodista argentino Tomás Munaretto, que fue cesado de sus funciones en el canal trasandino Crónica tras hacer un reclamo en pleno despacho al aire.

Desde el estudio, el conductor incentivó al periodista, en un intento de establecer un momento lúdico, a aportar con una donación a una artista callejera que estaba entrevistando en el despacho. Pero a Munaretto la interpelación no le cayó nada de bien.

Saliéndose de todo libreto e incluso visiblemente molesto, el periodista señaló que no puede aportar a la obra social aclarando que gana "$1.715 (poco más de $2 mil chilenos) la hora extra, no puedo aportar, no me alcanza (...) aparte estoy en negro yo; no tengo vacaciones, no tengo aguinaldo", apuntó, agregando una interpelación al periodista en el estudio. "Decíme cómo hago, vos que estás en blanco. ¿Cuánto cobrás vos?".

Todo esto, mientras el conductor intentaba frenar el reclamo de Munaretto.

Tomás Munaretto

El descargo del periodista tras ser despedido

Posteriormente fue el propio Munaretto que subió un video a sus redes sociales comentando que, como era de esperar, Crónica lo despidió e incluso lo amenazaron en esa instancia.

"Gente, pasó lo que todos pensaron que iba a pasar: me acaban de echar del canal. Me dijo también la abogada que ella se va a encargar personalmente de que no me contraten en ningún otro medio de comunicación", acusó.

"La vida sigue, no sé qué voy a hacer. De alguna forma u otra me las voy a arreglar, pero adentro de este lugar hay 50 o 60 personas que están en la misma situación irregular que la que estaba yo", cerró.

Crónica de un despido anunciado pic.twitter.com/xfNL97RSNh — PERIODISTA DE PERÓN (@PERIODlSTAPERON) March 5, 2024

