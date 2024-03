A 10 años de la desaparición: Revelan cruda teoría que involucra al piloto del vuelo MH370 de Malaysia Airlines

06 mar. 2024 - 12:15 hrs.

El viernes 8 de marzo se conmemora una década de la misteriosa desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, lamentable suceso que fue denominado en su momento como uno "sin precedentes en la aviación moderna".

Pese a los esfuerzos y recursos que se inyectaron en la búsqueda, la investigación nunca dio con el paradero del avión que transportaba a 239 personas desde Kuala Lumpur (Malasia) a Pekín (China).

Las principales hipótesis del caso son cuatro: la desaparición habría sido por un acto de terrorismo, secuestro o suicidio; o bien, se trató de una falla en la aeronave, específicamente, una despresurización de la cabina de mando.

Ahora, a diez años de esa triste tragedia, se dio a conocer una nueva teoría que involucra al piloto del avión, Zaharie Ahmad Shah.

Zaharie Ahmad Shah, piloto del desaparecido avión de Malaysia Airlines.

La nueva teoría sobre la desaparición del vuelo MH370

En Reino Unido, la BBC transmitirá el documental "Why Planes Vanish: The Hunt For MH370" (en español, "Por qué desaparecen los aviones: la búsqueda del MH370"), el que hace énfasis en que Zaharie, trabajador de Malaysia Airlines durante 30 años, estuvo involucrado en un asesinato-suicidio planeado.

Los expertos entrevistados en el documental vinculan esta teoría con otra: el piloto "despresurizó deliberadamente la cabina para 'neutralizar' a los pasajeros y a la tripulación, que habrían muerto después de 20 minutos", consigna The Sun.

Despresurizando la cabina, Ahmad Shah no habría dado chance a que su tripulación diera aviso sobre lo que estaba ocurriendo, sugiere el mencionado trabajo audiovisual: "No hubo ninguna señal de socorro, ni emergencia. Intentamos llamar al vuelo por varios medios y ninguno funcionó", declaró Fuad Sharuji, exdirector de crisis de Malaysia Airlines.

Así era el avión de Malaysia Airlines que desapareció (Wikimedia)

"Maniobra desafiante" de un "piloto con mucha experiencia"

Aquel 8 de marzo de 2014, el avión Boeing 777 de la aerolínea despegó a las 00:42 horas. La última vez que se tuvo contacto por radio con el capitán fue a las 01:19, cuando Zaharie dijo "buenas noches, Malasia, desde 370".

A los 17 minutos, los controladores de tráfico aéreo se percatan de que el avión no aparecía en sus pantallas, dándose aviso a las autoridades de Malaysia Airlines poco más de una hora después.

Cuando era las 05:30 de la mañana se activó una misión de búsqueda y rescate en territorio marítimo de China, sin obtenerse resultados. Más tarde, un radar militar arrojó la información de que el avión hizo un viraje en U después de que se cortó el contacto con la tripulación, volando de regreso sobre Kuala Lumpur y girando hacia Indonesia.

AFP

El exdirector de investigación de tráfico aéreo, Jean Luc Marchand, cree que "solo un piloto con mucha experiencia podría haber realizado la maniobra desafiante".

"Para volverse 'invisible', el piloto simplemente tenía que apagar el transpondedor que comunica con el control de tráfico aéreo", declaró el experto en el documental de la BBC.

Una arista importante del caso es que Zaharie y su copiloto Fariq Abdul Hamid no tenían antecedentes de complicaciones mentales. "Aunque un simulador de vuelo en la casa del piloto sugirió que había trazado una ruta sobre el Océano Índico que luego borró, los motivos siguen en blanco", señala The Sun.

Malasia evalúa reabrir la investigación

Después de tres años de pocos avances, en los que solo se encontraron piezas que pertenecerían al avión, la millonaria búsqueda fue suspendida en 2017.

No obstante, la investigación podría reabrirse a diez años del suceso. Así lo están evaluando las autoridades de Malasia, cuyo ministro de Transportes, Anthony Loke, prometió "hacer todo lo posible para resolver este misterio de una vez por todas".

"Se han realizado cambios significativos para evitar que se repita esta tragedia, pero también soy claramente consciente de que la tarea sigue incompleta", manifestó en medio de un evento conmemorativo.

La reanudación de la búsqueda se realizaría bajo el alero de la empresa Ocean Infinity, de Estados Unidos, la que ya ha incursionado dos veces en la investigación del vuelo desaparecido, sin grandes resultados.

Todo sobre Sucesos