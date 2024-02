"Le golpeé las costillas": Padre fue calificado como héroe tras derribar a sospechoso de mortal tiroteo en EEUU

Tras la victoria de los Kansas City Chiefs en el Super Bowl de Las Vegas, miles de fanáticos se reunieron el pasado miércoles para celebrar el triunfo del equipo en las calles de Kansas, Estados Unidos.

Desafortunadamente, durante las celebraciones se produjo un tiroteo que dejó a una persona muerta y 22 víctimas con heridas de bala.

Trey Filter, un fanático de los Chiefs, en un acto heroico, derribó a uno de los presuntos tiradores involucrados en el incidente.

El hombre se había tomado el día libre para asistir junto a su esposa Casey y sus dos hijos al evento, sin idea de lo que iba a ocurrir.

Según relató al New York Post, el hombre escuchó a una persona gritar "¡atrápenlo!", para posteriormente ver destellos blancos entre la multitud.

Filter, en un acto de valentía, se abalanzó sobre el presunto tirador para detenerlo.

“Literalmente recuerdo cuando lo estaba atacando: 'Espero que sea esto a quien me gritaban que atrapara'. Porque simplemente dije: '¡Boom!'… Realmente no recuerdo haberlo visto venir", señaló Trey.

Cuando el presunto atacante se liberó, otro fanático lo abordó cayendo sobre el sujeto. En ese momento Casey, la esposa de Trey, atrapó el arma que el sujeto había soltado.

Filter, sin embargo, no se dio cuenta de que su pareja ya había atrapado el arma y continuó golpeando al sujeto en busca del elemento.

“Solo estaba gritando: '¡Que se joda tu arma!', y yo solo le estaba golpeando en las costillas. Fue grandioso. Ya sabes, cosas de Estados Unidos”, contó el hombre al medio citado.

El sujeto que los fanáticos atacaron fue uno de los tres detenidos por la policía como sospechosos del tiroteo.

Breaking Video of Heroic Kansas City fans tackling one of the shooters pic.twitter.com/cAxL9Kox8d