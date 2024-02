"Tenía malestar estomacal": La expulsaron de un avión por ir muchas veces al baño antes de despegar

Una mujer identificada como Joanna Chiu, oriunda de Vancouver, en Canadá, acusó que una aerolínea la expulsó de un vuelo por ir muchas veces al baño antes de despegar.

En su cuenta de X, la pasajera relató el momento en que la hicieron descender de la aeronave y los instantes posteriores.

"Me acaban de expulsar de un vuelo @WestJet desde México porque tenía malestar estomacal e iba demasiado al baño antes del despegue", comenzó diciendo, para luego explicar que pese a que ellos la bajaron del avión, no le dieron promesa de hotel ni permitieron realizar cambios en la reserva.

Sobre su estado de salud en ese momento, aclaró que "tenía medicamentos y estaba mejorando", para luego recomendar que "si estás enfermo antes de un vuelo, espera…".

Tras ser expulsada, Chiu bajó del avión, pero dejó todo su dinero a bordo, por lo que no tenía cómo tomar un taxi hacia un hotel.

"En mi prisa por bajarme solo del avión, dejé mi dinero con mis compañeros de viaje y el supervisor @WestJet se negó a pagar mi taxi hasta un hotel a 20 minutos de distancia", dijo.

Tratando de gestionar un nuevo vuelo de regreso a Canadá, en el aeropuerto tuvo un encuentro con un guardia y se "largó a llorar" por el trato recibido.

Posteriormente, según explica, la atendió otro trabajador, quien le prestó un mejor servicio y le dijo que regresara al día siguiente para gestionar su vuelo de retorno a Canadá. Luego, desde la aerolínea, le enviaron un mensaje con su nuevo número de reserva.

Considerando la situación que lo tocó vivir, la pasajera tuvo una controversial recomendación para los usuarios de la red social. "Si vas al baño antes de un vuelo y la azafata te pregunta si estás enfermo, di que simplemente tienes una vejiga pequeña", lanzó.

