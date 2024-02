Dijo que estaba embarazada de su ex y trató de acusarlo de planear un homicidio múltiple: Todo era mentira

14 feb. 2024 - 12:15 hrs.

Un plan que afortunadamente no tuvo éxito era el que tenía entre manos Jenny Keats-Rawling, una mujer inglesa de 30 años que inventó que estaba embarazada de su expareja y a la que además acusó de querer concretar distintos asesinatos.

La mujer incluso tomó contacto con la policía segurando que su vida estaba en peligro y que Jake Green, su ex, "estaba escuchando voces y quería matar gente".

Tras el aviso, la policía envió una patrulla para hablar con el acusado, pero el operativo se canceló luego de asistir a la casa de la mujer, donde descubrieron que todo se trataba de un engaño.

Venganza y acoso

Finalmente, de acuerdo a lo que consigna el medio británico Daily Mail, lo que la mujer tenía entre manos era un plan de venganza, luego de que fuese dejada por la víctima.

De hecho, el hombre aseguró que por el comportamientos de Keats-Rawling había perdido dos trabajos y hasta un auto por las acciones de quien se transformó en su acosadora, la que además ha hostigado a la familia de Green a través de Instagram.

Jenny también le envió un mensaje a la nueva novia de su ex para decirle que "cuide sus espaldas", asegurando que este era un "mentiroso" y que abusaría "financieramente de ella".

"Me hizo sentir asustado y ansioso"

De acuerdo a lo que declaró el hombre a la policía, este llegó a bloquear a su exnovia en ocho cuentas de redes sociales diferentes y que no buscaba llevarla a un proceso judicial, pero que no le iba quedando opción.

"Me hizo sentir asustado y ansioso", aseguró, agregando que "describiría mi estado mental como un desastre como resultado de las acciones de Jenny. Ahora siento que no tengo otra opción que iniciar un proceso para lograr que me deje en paz".

Keats-Rawling, quien fue diagnosticada con trastorno del espectro autista (TEA), se le declaró culpable por los actos de hostigamiento que realizó a su expareja, la familia del mismo y su actual pareja.

Finalmente fue sentenciada a una orden comunitaria de 18 meses, con el requisito de que asista a 25 días de rehabilitación y una multa de 162 libras esterlinas (casi 200 mil pesos chilenos), además de otras 199 libras (casi $250 mil en Chile) con recargo a la víctima.

Mujer había desacatado órdenes judiciales anteriormente

El 20 de abril del año pasado, después de haber llamado hasta 96 veces a Green el mismo día en que habían terminado, e incluso se había comunicado con el hermano de Green para decirle que estaba embarazada, Keats-Rawling fue arrestada, pero dejada en libertad bajo fianza con la condición de mantener una distancia de, al menos, 500 metros del afectado, además de no contactarlo.

Sin embargo, continuó con el hostigamiento. De hecho, en mayo pasado, la mujer se puso en contacto con la policía a quienes les manifestó que "mi novio Jake Green sufre mucho por su salud mental. Él escucha voces y dice que quiere matar gente. Tengo miedo por mi vida y necesito desesperadamente su ayuda".

JP Muhammad Rafique, encargado de comunicar la sentencia, aseguró que "hemos oído lo que ha sucedido y, como tribunal, simpatizamos con sus problemas y las cosas que usted sufre. Pero no era prudente someter a alguien a esa angustia".

"Hemos decidido no enviarte a prisión, pero permíteme advertirte que si no sigues las instrucciones del servicio de libertad condicional, eso sucederá", le advirtió a la mujer.

