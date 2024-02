Joe Biden protagoniza confuso momento y surgen críticas por su estado de salud

La jornada del lunes 12 de febrero, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, vivió un confuso momento cuando el rey Abdullah II de Jordania visitaba la Casa Blanca.

Esta no es la primera vez que el demócrata es grabado y viralizado en redes sociales en momentos que parece confundido, es por esto que una masiva cantidad de internautas han cuestionado el estado de salud del octogenario mandatario.

Según detalló el NY Post, tras un breve discurso de Biden, le dijo al rey “su majestad, es su turno”, sin embargo, en cuanto Abdullah II se acercó al podio, el presidente estadounidense comenzó a deambular a sus espaldas, aparentemente sin saber dónde pararse antes del discurso del monarca.

Mientras el rey de Jordania se disponía a dar su discurso, el mandatario norteamericano caminaba sin rumbo detrás de él y del podio, mirando al piso, pareciendo como si buscara algún tipo de señal que le indicara donde pararse.

Biden se puso primero a la izquierda del rey, luego deambuló hacia la derecha, y tras mirar extrañado el suelo del salón, volvió a su posición original, al lado izquierdo de Abdullah y frente a la bandera jordana.

Finalmente, antes de ubicarse en el último lugar que decidió, le tocó la espalda al rey y le dijo “cambié de bando contigo”, a modo de broma.

A través de redes sociales, una gran cantidad de personas han cuestionado el estado de salud de Biden por su avanzada edad, y ponen en duda si está apto para continuar en el cargo.

Por ejemplo, el exfuncionario de la administración de Donald Trump e hijo del exalcalde de Nueva York, Andrew Giuliani, compartió imágenes del momento en X (antes Twitter) y escribió: “El mundo se ríe de Estados Unidos”.

Además, cabe destacar que según una encuesta de ABC News/Ipsos publicada el pasado domingo 11 de febrero, reveló que actualmente el 86% de los estadounidenses cree que Biden es “demasiado mayor” para ser presidente.

Confused Joe Biden wanders behind the podium, and stares at the floor as Jordan's King Abdullah speaks pic.twitter.com/PmWqpEIsBg