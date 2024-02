Seguirán las intensas lluvias en Florianópolis: Autoridades emiten aviso meteorológico

14 feb. 2024 - 19:00 hrs.

El Instituto Nacional de Meteorología (INMET) de Brasil emitió un aviso por las intensas lluvias que se registran en Florianópolis, Santa Catarina, y que permanecerán hasta este jueves 15 de febrero, con temperaturas máximas sobre los 25° C.

De acuerdo con el ente, este tipo de aviso meteorológico advierte un “peligro potencial”, ya que se esperan lluvias que dejarán “entre 20 y 30 mm/h o hasta 50 mm/día y vientos intensos (40-60 km/h)”.

Esta medida también representa un “bajo riesgo de cortes de electricidad, caída de ramas de árboles, inundaciones y descargas eléctricas”.

¿Cuál es el pronóstico para el fin de semana?

Durante viernes y sábado, la temperatura máxima se mantendrá en 26° C, mientras que el domingo sería el día más caluroso, con un peak de 29° C y mínimas de 22° C.

El pronóstico indica que las lluvias aisladas y algunos chubascos se mantendrán en Florianópolis, al menos, hasta el domingo, con cielos que presentarán abundante nubosidad.

