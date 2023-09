Experimento podría evitar secuelas de astronautas en el espacio: Ahora regresan a la Tierra como si tuvieran 80 años

La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) pondrá a prueba un método en el espacio para ayudar a disminuir una de las secuelas de los astronautas después de los viajes espaciales: la drástica disminución de la masa muscular.

Por primera vez, se probará un sistema de rehabilitación muy utilizado en la Tierra, para conocer si es que este permite mejorar el tono muscular para la futura exploración espacial.

Ir a la siguiente nota

Los viajes al espacio tienen una serie de efectos en el cuerpo humano, ya que nuestro organismo no está preparado para las condiciones que hay fuera del planeta.

"Uno de los cambios más significativos que sufren los astronautas es la debilitación de los huesos y músculos en el ambiente espacial", comentó en un video Kristen McDowell, jefa de grupo de investigación y cargas útiles de ESA.

La ausencia de la fuerza de gravedad, que permite que los objetos floten en el espacio, sería la principal responsable de los cambios.

Learning to fly is much easier this time, but it’s still an obstacle course to get through most of the modules of the space station because of all the equipment and cables that are everywhere 🧑‍🚀 pic.twitter.com/yOdK0jIlIG