India publica las primeras imágenes del polo sur de la Luna tras exitoso alunizaje de su nave "low cost"

28 ag. 2023 - 11:30 hrs.

Tras el exitoso aterrizaje de su nave en el polo sur de la Luna, ocurrido el pasado 23 de agosto, India difundió las primeras imágenes de la superficie lunar.

El registro fue captado por el vehículo de exploración espacial —técnicamente denominado "rover"— Pragyan, el cual descendió de la nave Chandrayaan 3 cuando esta alunizó en el satélite de la Tierra.

Las imágenes aportan a la gesta histórica de India, pues enviaron al espacio una nave "low cost" —de bajo costo, porque apenas gastaron 75 millones de dólares, bajísimo en comparación a los 4.000 millones de dólares que destinará la NASA en su próxima misión lunar llamada Artemis.

Además, se convirtieron en el cuarto país en llegar a la Luna, pero el primero en pisar su polo sur.

Las primeras imágenes del polo sur de la Luna

Las imágenes fueron dadas a conocer mediante un video que la Agencia India de Investigación Espacial (ISRO, por sus siglas en inglés) publicó a través de sus redes sociales el pasado 25 de agosto.

En el posteo, se ve cómo el rover desciende desde el módulo de aterrizaje hasta la superficie lunar: "Una rampa de dos segmentos facilitó el descenso. Un panel solar permitió al rover generar energía", explicó el organismo a través de su cuenta de X.

... ... and here is how the Chandrayaan-3 Rover ramped down from the Lander to the Lunar surface. pic.twitter.com/nEU8s1At0W — ISRO (@isro) August 25, 2023

Un segundo video muestra al Pragyan avanzando unos metros, dejando marcada su trayectoria, "deambulando en busca de secretos lunares en el polo sur", señaló el organismo indio.

Chandrayaan-3 Mission:

🔍What's new here?



Pragyan rover roams around Shiv Shakti Point in pursuit of lunar secrets at the South Pole 🌗! pic.twitter.com/1g5gQsgrjM — ISRO (@isro) August 26, 2023

Desde que el astromóvil tocó la Luna, ISRO ha hecho un seguimiento cuyos avances los ha revelado para el público. Uno de los últimos hitos sucedió este domingo 27 de agosto: "El rover se encontró con un cráter de cuatro metros de diámetro, situado tres metros por delante de su ubicación. Se le ordenó volver a su camino, ahora se dirige con seguridad por uno nuevo", se señaló.

Chandrayaan-3 Mission:



On August 27, 2023, the Rover came across a 4-meter diameter crater positioned 3 meters ahead of its location.

The Rover was commanded to retrace the path.



It's now safely heading on a new path.#Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/QfOmqDYvSF — ISRO (@isro) August 28, 2023

Se tomaron precauciones con el Pragyan

El hallazgo del cráter encendió un protocolo de seguridad en India, ya que el vehículo —de seis ruedas y 26 kilos— no tiene las mismas prestaciones que, por ejemplo, el Yutu-2 de la misión china Chang'e 4, que está explorando el lado oculto de la Luna desde 2019.

La idea es evitar los montículos lunares prominentes, aunque se tomaron los precauciones: el Pragyan "tiene un mecanismo de suspensión capaz de moverse hacia arriba y hacia abajo 50 milímetros"; es decir, cinco centímetros, según consigna ABC.

Su manejo también debe ser eficiente, dado que tiene una vida útil de solo un día lunar, lo que en la Tierra se traduce a catorce días.

