"Siempre te voy a amar": La triste despedida de su novio de una joven con enfermedad terminal

29 ag. 2023 - 17:05 hrs.

El video de una joven pareja se viralizó a través de redes sociales, debido a la alta emotividad que generó entre quienes lo han visto.

Resulta que el registro muestra a una chica hospitalizada con una enfermedad terminal mientras se despedía de su novio.

Si bien la grabación fue hecha el 24 de febrero de 2023, esta fue subido a la cuenta de TikTok de la joven, identificada como Anyel Moreno, hace solo un día, el 28 de agosto.

"Siempre te voy a amar"

En el video se ve cómo la joven está acostada en una camilla de hospital y, con mucha dificultad, empieza a dirigirse a su novio, que está equipado con indumentaria médica esterilizada.

"Quiero decirle a Ray y que quede en un video. Ojalá no se llegue a borrar, ¿no?", empieza Anyel.

"Quiero decirte que te amo mucho y aunque no estemos casados ni con anillos, siempre te voy a amar en la eternidad", continúa.

"Siempre voy a estar a tu lado, viéndote, cuidándote, hasta el día que mueras y nos toque reunirnos de nuevo. Así que no estés triste, esto es un hasta luego, siempre es un hasta luego", asevera.

"Te amo mucho, Ray, te voy a extrañar muchísimo, muchísimo. Pensé que iba a ganar esto, pero no pude, pensé que lo iba a ganar, te lo juro, siempre tuve fe, mi esperanza, todo de ganar esto. Perdón, me tocó, me tocó a mí otra vez", termina la chica, estando ambos visiblemente afectados.

Según los comentarios en sus publicaciones más recientes en su cuenta de TikTok, la joven, lamentablemente, ya habría fallecido.

