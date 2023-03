Instalan muros de blindaje para protegerse de tiroteos en colegios de Estados Unidos

20 mar. 2023 - 17:45 hrs.

Ante los alarmantes tiroteos que se viven en Estados Unidos, especialmente en las escuelas, una empresa de seguridad norteamericana creó muros de blindaje para prevenir muertes.

Se trata de un sistema que permite desplegar dos paneles que se ubican en la esquina de una sala de clases y que se convierten en un refugio en caso de que se efectúen disparos.

Ir a la siguiente nota

Las salas blindadas

Los paneles están confeccionados con un material antibalas que es capaz de resistir proyectiles de núcleo de rifle.

En tan solo 10 segundos, los paneles son capaces de desplegarse en el interior del aula. Esta medida está siendo implementada al interior de las salas de clases de escuelas del estado de Alabama.

Este invento, que podría salvar vidas, no cuenta con picaporte en el exterior, por lo que solo puede ser abierta desde adentro. Por tanto, en caso de tiroteo, nadie podría abrirla desde afuera.

¿Cuándo se comenzó a diseñar este modelo?

La idea fue materializada por la empresa KT Security Solutions, que comenzó a diseñar este modelo de blindaje luego del tiroteo en Uvalde, Texas, que cobró la vida de 22 alumnos menores de 8 años.

"No quiero que sea aquí, es una locura, pero alguien tiene que hacerlo. No puedo controlar las políticas, no tengo injerencia sobre el control de armas, no controlo las enfermedades mentales, no controlo nada de eso. Pero sobre lo que sí tenemos control es sobre la capacidad de hacer cosas innovadoras", señaló Kevin Thomas, dueño de la empresa KT.

El pasado mes de febrero, un tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan, dejó cinco víctimas fatales. Este hecho es el más reciente de esta índole y el autor del hecho fue capturado por la policía.