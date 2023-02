Periodista habló con joven que afirma ser Madeleine McCann: "Dice que tiene flashbacks y recuerda una canción"

23 feb. 2023 - 15:20 hrs.

¿Qué pasó?

Continúan las repercusiones en el caso Madeleine McCann, luego que Julia Wendell, joven polaca de 21 años, señalara en redes sociales que podría ser la niña que desapareció en 2007.

Ahora, en entrevista con la periodista española Silvia González, Wendell se refirió al proceso por el que actualmente atraviesa, además de recordar supuestas imágenes de su infancia.

Recuerdos de infancia

La comunicadora se contactó con Julia a través de su cuenta de Instagram, plataforma en donde dio a conocer su parecido con McCann e instaló sus dudas sobre su identidad.

"Julia dice que es abusada por el padre de uno de los principales sospechosos del caso. Había buscado previamente la imagen del sospechoso en el sumario, entonces le doy credibilidad", comentó González.

Eso sí, aseguró que "ella en ese tema no quiere entrar ni tampoco en la opinión que tienen sus padres en lo que está haciendo. Ella simplemente dice que quiere saber la verdad".

En esa línea, reveló que Julia "se abre del todo cuando le pregunto qué recuerdos tiene, porque en el libro escrito por Kate McCann (madre de Madeleine) abre el álbum familiar, enseña fotografías con sus hijos, con sus amigos".

"Yo le digo que sería interesante que ella pudiera verlas (las fotografías del libro) por si se le venía algún recuerdo, y me dice que tiene flashbacks, y que muchas veces, tanto despierta como durmiendo, pasa por situaciones por las que recuerda imágenes y recuerda sonidos, especialmente una canción que Kate McCann cantaba", añadió.

Eso sí, la periodista aclara que la joven de 21 años "dice Maddie, no dice 'a mí', porque ella no quiere en ningún momento afirmar con total seguridad que es Madeleine McCann, ella quiere saber si es o no".

Críticas

Sobre el actual estado emocional de Wendell, la periodista manifestó que "Julia está rota, dice que no la quiere nadie, que está recibiendo críticas tanto por gente anónima como de su entorno".

"Y simplemente quiere saber una verdad, que discrepa con la forma que tiene su madre, de cómo vivió con ellos, que le dicen que tienen pocas fotografías cuando ella cree que podría tener muchas más y quiere llegar al fondo del asunto, a hacerse esa prueba de ADN", agregó.

"Rechaza el tratamiento y no toma medicación"

Según la joven, de acuerdo a lo consignado por Antena 3, la familia se ha negado a hacerse la prueba de ADN, y esta postura "le hace pensar que sus padres tienen algo que esconder por negarse a hacerse la prueba".

Su familia, en tanto, aseguró en redes sociales que "es obvio para nosotros como familia que Julia es nuestra hija, nieta, hermana, sobrina, prima e hijastra. Tenemos recuerdos, tenemos fotos. Julia también tiene estas fotos. Tenemos su acta de nacimiento y registros hospitalarios".

"Julia es adulta desde hace varios años. Ella se fue de nuestra casa. Rechaza el tratamiento y no toma medicación con regularidad. Tampoco aprovechó la posibilidad de tratamiento en un centro de Polonia, que accedió a aceptarla", agregaron.

