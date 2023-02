Grupo de rescate israelí que estaba en Turquía fue atacado y amenazado: Escaparon por precaución

Un equipo de rescatistas provenientes de Israel se encontraba apoyando en labores de salvamento en Turquía tras el terremoto. Sin embargo, tuvieron que regresar a su país luego de recibir amenazas.

El equipo de United Hatzalah estaba desplegado en territorio turco con 25 miembros de la delegación. Durante su estancia en el país, salvaron a 15 personas.

Earlier today, the combined @Israel rescue team, @IDF Home Front Command, Search and Rescue Units, and our team located and rescued a 7-year-old girl from a collapsed building in #Kahramanmaras after locating her via thermal cameras from our drone. #Turkey #TurkeyQuake pic.twitter.com/FLBshPW6zm