La impactante historia del perrito que fue encontrado con vida bajo los escombros en Turquía

09 feb. 2023 - 16:15 hrs.

La búsqueda de sobrevivientes en Turquía, en el marco del terremoto que afectó al país el pasado lunes, sigue siendo el foco principal de las autoridades y los equipos de rescate. Cabe recalcar que el sismo, de magnitud 7.8, ha dejado más de 17 mil muertos.

Debido a la gran catástrofe que impactó a este territorio, varias naciones del mundo han enviado diferentes tipos de ayuda para combatir los efectos de la tragedia, donde destacan los 1.200 socorristas especializados en rescate que ha enviado la Unión Europea.

AFP

En ese sentido, las imágenes de la liberación de un perrito bajo los escombros, durante la tarde del miércoles recién pasado, se ha viralizado en minutos, puesto que el animal se encontraba con vida.

Los detalles del rescate

En el registro, se puede ver como el que pareciera ser un french poodle de pelo blanco, tenía una expresión de terror, pese a que los socorristas le daban agua. No obstante, el can no podía consumirla, probablemente por el dolor.

Luego de varios minutos intentando sacar los restos de materiales que atrapaban al animal, el perro sintió que estaba libre. Sin embargo, se terminó lastimando y obligó a los rescatistas a ejecutar maniobras para sustraerlo del lugar.

Dog rescued from rubble in Turkey, wholesome. pic.twitter.com/NrLgEnnmRW — Tyler (@ApeDurden) February 9, 2023

Finalmente, después de tres minutos, lograron liberar al perrito que salió con diversas heridas. En el final del video, se puede ver como los equipos de emergencias le brindaron primeros auxilios.

Último balance del terremoto

El último informe oficial declara que son 17.513 fallecidos, de los cuales 14.351 fueron encontrados en Turquía; mientras que los otros 3.162 corresponden al territorio sirio.

A ello hay que sumar las pérdidas económicas, que según la agencia de calificación Fitch, probablemente, pueden "superar los 2.000 millones de dólares".