No paga arriendo, luz ni agua: Conserje cuenta su experiencia de trabajar y vivir en el mismo edificio

07 feb. 2023 - 10:00 hrs.

Uno de los oficios más populares es el que desempeñan los conserjes, pues son importantes trabajadores que velan por el buen funcionamiento de las instalaciones de un edificio o condominio, además de controlar el acceso a estos y resguardar la correspondencia de los habitantes, entre otras funciones.

Probablemente en Chile y en otros países, estos funcionarios residen en el mismo inmueble en que desempeñan sus labores. Tal es el caso de Facundo Fava, quien trabaja y vive en un edificio ubicado en el barrio de Caballito, en Argentina.

El trasandino contó su experiencia al diario Las Últimas Noticias, a propósito de la serie "El Encargado" que se estrenó hace pocos meses en Star+, cuya trama relata la historia de un conserje que tiene una especial relación con los inquilinos.

La experiencia de trabajar y vivir en el mismo edificio

El argentino es conserje de un edificio de primera categoría, lo que se considera de alto nivel, que fue construido hace cincuenta años. Llego allí gracias a su suegro, que se desempeñaba como encargado del inmueble y le heredó el cargo tras jubilar.

"El edificio me tuvo seis meses a prueba. Tengo problemas con la audición, muchos pensaban que eso me iba a perjudicar. Luego, se dieron cuenta de que podía desempeñar mis funciones sin ningún problema. Pasado el periodo de prueba, me dieron la vivienda", relató el trasandino.

El conserje Facundo Fava. Extraída de Las Últimas Noticias.

Con respecto a cómo es la exclusiva edificación en la que trabaja y vive, Facundo señaló que "cuenta con ascensor privado que te deja hasta la puerta de tu unidad. Los semipisos son un piso completo dividido en dos propiedades: cada una tiene unos 130 metros cuadrados y poseen cuatro habitaciones, dos baños, living, comedor, recibidor y lavadero".

La mayoría de los residentes son adultos mayores, quienes no arriendan los departamentos porque son los dueños. Fava es el primero al que acuden cuando tienen problemas, pues no viven con sus hijos o están lejos de ellos.

Lo bueno, lo malo y lo difícil

Facundo señaló que gana de sueldo entre 550 y 600 dólares —entre 442.000 y 482.000 pesos chilenos— y que "lo bueno es que me dan vacaciones". Por su trayectoria laboral, tiene hasta casi un mes de descanso.

Como su edificio tiene más de diez pisos —hasta los siete no se necesita conserje en Argentina—, la administración le prestó una vivienda. "Lo que hace es que uno esté 24/7 en el edificio. No sales para nada. Soy un chico joven —de 32 años de edad— y no puedo salir mucho por las noches. Por ejemplo, no puedo llegar muy tomado (ebrio), la imagen hay que cuidarla muchísimo", dijo a LUN.

Si bien no paga arriendo, luz ni agua, reconoció que "lo malo es que la rutina siempre es la misma. Me despierto y estoy acá. Mi único medio de transporte es el ascensor. Preferiría alquilar a seis cuadras de acá y ya cambia mi rutina".

Por último, lo más difícil es dedicarle 24 horas a los residentes: "Cuando les falta algún servicio, no tienes paz. Si se corta la luz, falta agua o el mal funcionamiento de los ascensores, todos me mandan mensajes. Me llaman a mí como si yo fuera a dar la luz. El teléfono no para de sonar", finalizó.