"Mi hija habría salido de ese hospital": Médicos ignoraron afección de niña y una mortal bacteria acabó con su vida

La vida de Stella-Lily se apagó a los 5 años. Una mortal bacteria, que los médicos de Reino Unido no le detectaron a tiempo, le causó una severa infección. Robert McCorkindale, su padre, está desconsolado.

Lamenta, además, que los médicos no tomaron en serio los síntomas de la pequeña y que, en cambio, le dijeran que sólo estaba deshidratada. Acudió tres veces al médico por ayuda.

Tras el deceso de su pequeña, también agradeció a todas aquellas personas que dedicaron unos minutos para acompañarlo en el proceso y elevar plegarias para su recuperación.

La muerte de Stella-Lily McCorkindale es la novena que se registra en Reino Unido a causa del estreptococo A, una bacteria que comúnmente se encuentra en la garganta y la piel de las personas.

El padre de Stella-Lily decidió llevarla al hospital tan pronto la niña comenzó a sentirse mal. El sábado 26 de noviembre la atendió en casa y el lunes 28 fue al Royal Belfast Hospital for Sick Children, donde en la primera visita, al igual que en las siguientes, sólo le dijeron que debía hidratarse con Lucozade.

Los síntomas persistieron y el 30 de noviembre, cuando la niña le dijo a su papá que creía que se estaba muriendo, fue admitida en cuidados intensivos porque los médicos de urgencias se dieron cuenta que tenía una infección en el pecho.

El 1 de diciembre tuvo una crisis. "A las 3 de la mañana de ese jueves, todo su cuerpo se apagó y murió durante cinco minutos, pero los médicos la trajeron de vuelta", contó Robert McCorkindale, su padre, a medios locales.

Sin embargo, cuatro días después de ese evento falleció. Robert cree que si los médicos hubiesen escuchado su información y no lo hubiesen catalogado como un padre autoritario, Stella-Lily estuviese viva.

"Mi hija habría salido de ese hospital sosteniendo la mano de su papá", expresó en conversaciones con medios locales.

