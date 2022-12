"Nadie lo quería y mi mamá de buen corazón le dio alojo": Mujer es asesinada por su inquilino para robarla

08 dic. 2022 - 07:00 hrs.

Alba Luz de Arco Catalán, de 46 años, trató de ayudar a Samir José Urungo Pérez, a quien le ofreció albergue en su casa. Pero el sujeto la asfixió cuando ella quiso defender su dinero. Su esposo la encontró tendida en la cama.

La víctima vivía en el barrio Palestina de Cartagena, Colombia. Días atrás decidió ayudar a Samir, quien dormía en la calle y que nadie quería, de acuerdo con los testimonios recogidos por El Heraldo.

Samir, de 27 años, se tomó tiempo suficientes para conocer la rutina de la pareja y averiguar dónde estaba su dinero. Por la mañana, cuando el esposo de Alba salió a trabajar, Samir sustrajo el dinero que tenían ahorrado, unos 36 dólares.

Cuando Alba se dió cuenta trató de impedirlo y forcejeó con él, pero terminó matándola asfixiada. Según el reporte policial recogido por Noticias RCN, la mujer presentó heridas en varias partes de su cuerpo.

Vecinos de Alba llamaron la policía al escuchar sus gritos

Durante el forcejeo, la víctima logró gritar y pedir ayuda. Varios vecinos la escucharon y llamaron a la policía, sin saber exactamente lo que ocurría.

“Yo vivo al lado y escucho los gritos, yo no la salvé porque no sabía de donde provenían”, contó uno de los vecinos. “Me armo con machete y salgo, es cuando todo queda en silencio”, concluyó. La policía logró capturar a Samir mientras huía con el dinero.

La hija de Alba, Jennifer Mendoza, declaró conmocionada que "Samir dormía en la calle, es un malandro, nadie lo quería y mi mamá de buen corazón le dio alojo. Ella estaba sola porque mi padrastro salió a trabajar”.

En sus declaraciones, el esposo de Alba dijo que ese dinero lo estaban guardando para sus gastos de Navidad.