Comerciantes denunciaron ser extorsionados y jefe de la policía era líder de la banda criminal

29 nov. 2022 - 05:00 hrs.

Un inesperado vuelco tuvo el caso de una familia de comerciantes que denunciaron ser extorsionados por un grupo de delincuentes, puesto que el jefe de la policía era el jefe de la banda criminal.

Extrañas recomendaciones

El hecho tuvo lugar en Perú, luego de que una pareja de empresarios -quienes mantenían una empresa familiar- comenzaron a recibir amenazas de una banda criminal.

A través de redes sociales e incluso por el teléfono, recibían constantemente amenazas de muerte y pidiéndoles dinero por mantener sus negocios.

Hostigados por estas personas, decidieron realizar la denuncia a la policía. Adjuntando las pruebas, las llevaron hasta la policía, denunciando lo que sufrían a diario.

Sin embargo, en vez de recibir protección, los policías le recomendaron al matrimonio acatar lo que le pedían los extorsionadores para no sufrir negativas consecuencias.

El jefe de policía era el criminal

El caso era liderado por el suboficial Paul Giusepi Galarza Olaya, quien ante su inoperancia, el matrimonio comenzó a sospechar que algo malo ocurría.

Por ello, grabaron las conversaciones que tenían con él, pruebas que, posteriormente, fueron presentadas a la División Antisecuestros de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de Perú.

“Como te expliqué ayer, la plata se hace. Yo me pongo en tu caso. Yo no voy a preferir que ellos ejecuten a uno de mi familia por el dinero. Ellos que cumplen su palabra. Si ellos te dicen tú me das tanto y te dejo de molestar”, mencionaba el policía.

Resultó ser el suboficial asustaba a sus víctimas asegurándoles que el grupo que los extorsionaba eran parte del “Tren de Aragua” para que cedieran a los pagos. Sin embargo, era él el encargado de una banda criminal peruana.

"Era el encargado, los ojos y oídos de esta agrupación criminal", dijo Jhonny Huamán, el jefe de la División Antisecuestros, añadiendo que las llamadas se realizaban desde una empresa de lavado de automóviles, del cual el dueño era íntimo amigo de Paul.