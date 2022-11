"Perdimos a un niño hermoso": Fue al hospital por amigdalitis, lo enviaron de vuelta a su casa y luego murió

28 nov. 2022 - 16:00 hrs.

Un caso de negligencia médica tiene enlutada a una familia en Reino Unido, luego que su hijo de apenas cinco años falleciera por complicaciones derivadas de una infección a sus amígdalas que no fue atendida por los médicos.

Los familiares del niño acusan que suplicaron e insistieron para obtener una atención, pero el hospital les señaló que no había camas ni personal de la salud suficiente como para ver su caso, según denuncian.

"Si lo hubieran tratado como queríamos que lo trataran, estaría aquí con nosotros ahora", expresa el tío del pequeño, quien se ha desempeñado como vocero de la familia ante la prensa británica.

"El peor caso de amigdalitis"

En una semana, la vida de Yusuf Mahmud Nazir dio un giro radical. Todo empezó el pasado domingo 13 de noviembre, cuando se quejaba de un fuerte dolor de garganta. A pesar de los antibióticos que le recetó su médico de cabecera, las molestias persistieron al día siguiente.

Lo llevaron hasta el Hospital General de Rotherham, específicamente, al departamento de urgencias. Zaheer Ahmed, su tío, recuerda que esperaron toda la noche para que fueran atendidos. Cuando por fin lo lograron, los médicos los despacharon a casa, a pesar de haber diagnosticado "el peor caso de amigdalitis que había visto", según le habría dicho uno de los especialistas a la familia.

Ya en casa, la garganta de Yusuf mostraba una alarmante inflamación, al punto de no poder tragar ni respiraradecuadamente. Los padres llamaron una ambulancia y rogaron que lo llevaran hasta el Hospital de Niños de Sheffield, pero a esa altura, la muerte del pequeño era inevitable.

La infección se propagó a sus pulmones y ocasionó una falla multiorgánica, lo que resultó en una serie de paros cardíacos, falleciendo el pasado lunes 21 de noviembre.

"Perdimos a un niño hermoso"

En entrevista con Sky News, Ahmed denunció que "dejó de respirar, dejó de hablar, cuando se estaba ahogando, no podía respirar. Estaba luchando y eso llevó a que le quitaran la vida a los cinco años".

"Si lo hubieran tratado como queríamos que lo trataran, estaría aquí con nosotros ahora. Habría estado aquí jugando como lo estaba. Perdimos a un niño hermoso... no es su culpa. Suplicamos y suplicamos y suplicamos ayuda. No pudimos obtenerla. Simplemente, no recibimos la ayuda que queríamos, necesitábamos o debimos haber conseguido" en los hospitales antes mencionados.

Según manifestó el familiar, los médicos le dijeron: "Tenemos un médico. ¿Qué quieren que hagamos? No tenemos camas disponibles. ¿Qué quieren que hagamos? No tenemos espacio para él. ¿Qué quieren que hagamos? Quéjense a los grandes, no se quejen a nosotros".

Finalmente, el doctor Richard Jenkins, director ejecutivo de una fundación perteneciente al Hospital de Rotherham, anunció el inicio de una investigación sobre la atención que recibió el menor, en conjunto con otras diligencias que se realizarán en el Hospital de Sheffield.