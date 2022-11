Por no afiliar a su empleada doméstica en la seguridad social tendrá que pagar cerca de 30 mil dólares a su familia

27 nov. 2022 - 11:00 hrs.

La familia de Terlis Rivera introdujo una demanda al sistema de seguridad social de Colombia (Colpensiones), por su derecho a cobrar los beneficios de sobrevivientes. Aunque ganaron el juicio, no será el ente público quien les pague la suma acordada, ya que la responsabilidad recayó sobre su antiguo empleador.

De acuerdo con la reseña de El Espectador, el esposo y los hijos de Rivera, fallecida en 2014, iniciaron el proceso legal en contra de Colpensiones.

En principio, el juzgado confirmó que la mujer había trabajado al menos 50 semanas, los últimos tres años previos a su muerte, por lo cual la familia estaba en su derecho.

Colpensiones apeló y el empleador pasó a ser culpable

En ningún momento la familia acusó a Guillermo Romero, para quien Rivera trabajó como empleada doméstica durante un año. Sin embargo, el ente público no quedó conforme con la decisión del juez y decidió apelar.

Fue entonces cuando descubrieron que Romero no afilió a su empleada a la seguridad social. Colpensiones demostró que no le correspondía pagar mensualidades, ni retroactivo, ya que no existen documentos de inicio de trámite.

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia absolvió de responsabilidad al ente público. Entonces le corresponde a Romero indemnizar a la familia de su exempleada.

El descuido le costará a Romero poco más de 30 mil dólares. Tal como informa El Espectador, el demandado deberá entregar un salario mínimo mensualmente a la familia de Rivera, que equivale a unos 200 dólares.

Por concepto de retroactivo pensional, el exesposo de la empleada recibirá unos 8.160 dólares y sus tres hijos 3.800 dólares cada uno. Por intereses moratorios reciben alrededor de 14 mil dólares.