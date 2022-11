Encargó una torta con el rostro de Lisa Simpson, pero el resultado no fue el que esperaba

28 nov. 2022 - 19:00 hrs.

Encargar tortas para ocasiones especiales se ha transformado en un verdadero "boom". Sin embargo, hay veces en que no todo termina como uno quiere, puesto que el pedido resulta ser decepcionante.

Este fue el caso de un usuario de redes sociales, que compartió una foto del pastel que solicitó con un modelo de un conocido personaje de la serie "Los Simpson".

Se trata de Lisa Simpson, aunque retratada de tal manera que el cliente quedó atónito. A raíz de lo anterior, el afectado optó por compartir su experiencia en Twitter, en una publicación que generó todo tipo de comentarios.

La foto de la torta

En la publicación se puede ver el pastel con el rostro de Lisa Simpson, pero con la boca de su padre, Homero Simpson, algo que, por supuesto, no pasó desapercibido.

En medio de este episodio, el usuario comentó: "No soy un pastel, soy un monstruo", en el post que alcanzó más de 2 mil "Me Gusta" y alrededor de 20 comentarios.

Las reacciones en redes sociales

Como es habitual en estos casos, las reacciones no se tardaron en llegar y hubo quienes se tomaron con cierto grado de humor lo sucedido, dejando comentarios como: "Homerolisa no existe... El pastelero... ¿cómo que no?".

Otros siguieron en esta misma línea y comentaron: "Nooo, esa no es Lisa" y "¿alguien ya notó que tiene tres brazos?".

No soy un pastel, soy un monstruo. pic.twitter.com/GSo5WVgSTK — Oso Tramposo (@oso_tramposo) November 10, 2022

