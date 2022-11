Entre botellas y copas de vino: Encuentran a un gato al interior de una maleta en aeropuerto

Los funcionarios del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, en Estados Unidos, se vieron sorprendidos después de un particular hallazgo realizado al interior de una maleta.

Y es que, al momento de pasar el objeto por la máquina de rayos X, personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) vio lo que parecía ser un gato, en la maleta de una persona que emprendía rumbo hacia Miami.

En un principio no podían creerlo, hasta que finalmente abrieron la maleta y se percataron que estaban en lo cierto, informa CBS News.

La máquina de rayos X logró captar que el animal permanecía escondido en la maleta, entre botellas, copas de vino, chanclas y otros artículos. Asimismo, más tarde se informó sobre su estado de salud.



We’re letting the cat out of the bag on a hiss-toric find. This CATch had our baggage screening officers @JFKairport saying, “Come on meow”! Feline like you have travel questions reach out to our furiends @AskTSA . They’re available every day, from 8 a.m. – 6 p.m. (ET). pic.twitter.com/LpIkLbAgzC

Por su parte, Lisa Farbstein, una funcionaria de la TSA, utilizó su cuenta de Twitter para compartir una fotografía, en la que se aprecia la respectiva maleta entreabierta y los pelos amarillos del felino a la vista.

Farbstein indicó que, al ser consultado, el viajero encargado de la maleta reveló que el animal "pertenecía a otra persona en su hogar".

A @TSA officer was shocked to find an orange cat inside a checked bag at @JFKairport after it went through the X-ray unit. Traveler said the cat belonged to someone else in his household. On the bright side, the cat’s out of the bag and safely back home. pic.twitter.com/5XZVJLaZNm