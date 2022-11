Su pareja le tiró sopa caliente encima por querer ir a jugar fútbol: "Yo te amo de verdad"

18 nov. 2022 - 21:00 hrs.

Con quemaduras de segundo grado en su rostro, hombro, pecho y cuello terminó un hombre que se enfrascó en una discusión con su pareja, porque él quería ir a jugar fútbol con sus amigos, pero ella no estaba de acuerdo, así que lo habría atacado con sopa caliente.

Los hechos ocurrieron en el distrito de Breña, en la provincia de Lima, Perú, y sus protagonistas son Jhon Nolache Primero y Floresmilda Huachez Huamán, de 24 y 23 años de edad, respectivamente.

¿Qué dijo el hombre quemado con sopa?

La víctima contó su versión de los hechos en una entrevista con la prensa peruana: "Yo la quería llevar (al partido de fútbol), pero ella me dijo que tenía que trabajar y lavar su ropa. Yo me estaba yendo, pero regresé porque la estaba dejando molesta", comenzó relatando.

Al regresar, intentó tranquilizar la situación, pero la discusión habría aumentado su intensidad, a tal punto de que ella lo habría amenazado con un cuchillo: "Se acercó para querer empujarme, me amenazó con un cuchillo, yo se lo quité. Me dio una cachetada, yo también", reconoce el sujeto.

"¡Toma tu sopa!"

En el momento en que él pretende abrazarla, Jhon asegura que su pareja "me estaba esperando con la olla. Yo voy a abrazarla, ella voltea y me dice 'toma tu sopa' y me echa en la cara... Yo sentí que chispeó algo en mi vista".

"'No sé por qué reaccionas así, yo te amo de verdad'", es lo que le habría dicho el hombre tras ser presuntamente atacado por su mujer.

Después de ser atendido en el Hospital Loayza, Jhon interpuso la denuncia contra Floresmilda, quien actualmente permanece con paradero desconocido mientras se desarrolla la investigación. La pareja convivía desde hace cinco meses en Breña e iniciaron su relación durante su adolescencia.