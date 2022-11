"Un horrible dolor": Joven confundió gotas para los ojos con pegamento y sus párpados quedaron sellados

18 nov. 2022 - 15:15 hrs.

Lydia, de 22 años, contó una dramática experiencia que vivió en agosto pasado. La joven usó su cuenta de TikTok para revelar que confundió unas gotas para los ojos con pegamento, lo que pudo generar graves consecuencias para su visión.

La usuaria comentó que, a raíz de esta confusión, los párpados de su ojo izquierdo quedaron completamente sellados, por lo que debió trasladarse de urgencia al médico, buscando una solución, informa Clarín.

En ese instante, la paciente, que vive en Florida, Estados Unidos, explicó que los especialistas le aplicaron un ungüento que se utiliza para disolver el pegamento, pero no obtuvo los resultados esperados, lo que activó las alarmas.

La intervención

A partir de allí, Lydia fue enfática en señalar que este método "no funcionó, así que empezaron a quitar el pegamento manualmente tratando de abrir mi ojo".

En este sentido, los doctores procedieron a llevarla a una sala y utilizaron una herramienta para intentar separar sus párpados que, hasta ese momento, seguían pegados.

Tras la exitosa intervención, la joven no pudo ocultar que sintió un "horrible dolor" después de confundir el pegamento con sus gotas y que actualmente su visión no ha mejorado en su totalidad: "Me dieron gotas antibióticas para los ojos", sostuvo.

La reacción en redes sociales

El video compartido por la afectada cuenta con más de 4 millones de reproducciones y diversos comentarios de usuarios que empatizaron con su experiencia.

"Oh, Dios mío. Te deseo que te recuperes lo más pronto posible", escribió un cibernauta, mientras que otra persona indicó que "no me imagino lo doloroso que debe haber sido esto para ti".

Todo sobre Virales