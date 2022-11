"Me estaba deteriorando la salud": La particular celebración de un hombre al firmar el divorcio se hizo viral

18 nov. 2022 - 11:00 hrs.

Algunos procesos de divorcio pueden ser agotadores para la pareja y la propia familia. El caso de Shakira y Gerard Piqué es tendencia; sin embargo, algunos ciudadanos anónimos viven similares experiencias.

Este es el caso de Pablo Campos y su exesposa, en Costa Rica. Luego de tres años de discusiones y negociaciones lograron un acuerdo favorable para todos y procedieron a firmar el anhelado divorcio.

Fue tal la sensación liberadora de este hombre, que salió a celebrarlo por las calles de su ciudad, con globos y pintadas en su carro que decían: “Ya firmé el divorcio”. Su reacción se hizo viral en redes sociales, según reporta Semana.

“Ya, aquí murió”: feliz por su divorcio

Fueron tres años y medio discutiendo asuntos familiares, sobre la custodia de los hijos, visitas, pensión y demás asuntos con abogados. Pablo aseguró a la cadena CRHoy Noticias que la carga de todos estos años “me estaba matando, me estaba deteriorando la salud, fue muy agotador. Mi intención fue liberarme y decirle a la gente ‘ya, aquí murió”.

Los transeúntes del centro de Cartago fotografiaron el carro de Pablo y compartieron su singular celebración por el divorcio. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y se hicieron virales.

Su acción sirvió de inspiración a quienes atraviesan el mismo proceso. En alguna de las publicaciones se pudo leer a una madre que le decía que ojalá pudiera hablar con sus hijos, “para decirles que no se rindan, que en algún momento todo pasa y se va a solucionar”.

Pablo quedó en la ruina

Pablo asegura que lograron un buen acuerdo para todos y celebra que ahora podrá ver a sus hijos entre semana, en vacaciones y fechas especiales, y no solo dos fines de semana al mes.

No obstante, debe pagar una manutención que representa casi la totalidad de su salario. “Con el rebajo de las cargas sociales y todo lo demás al final quedé en menos 50 mil colones”, explicó.

Antes, contó al medio La Teja, la pensión superaba sus ingresos. "En mi caso había situaciones que me angustiaban, como la pensión que me pusieron, era de 200 mil colones y eso era más del dinero que me quedaba libre de mi salario, porque también pago 345 mil del préstamo de la casa en la que viven mis hijos. Aunque uno presente pruebas con papeles y todo, los trámites se alargan y mientras tanto uno tiene que sufrir y ver cómo hace".