Esta sería la explicación tras el video de un guardia atendiendo a un "fantasma" en un hospital de Argentina

Desde el sábado 12 de noviembre que Argentina está en la encrucijada por una enigmática situación captada por las cámaras en un hospital de Buenos Aires. El hecho es protagonizado por un guardia de seguridad y una presunta paciente del Sanatorio Finochietto de la localidad trasandina.

Según se ve en las imágenes, al ver que la mujer entra al recinto, el hombre toma su planilla para registrar sus datos personales y luego acompañarla por el pasillo, en dirección hacia una silla de ruedas. Al ofrecérsela, la paciente le habría dicho que no la necesitaba y siguió sola en su camino.

El asunto es que la mujer no aparece en las imágenes; es decir, al guardia se le ve dialogando solo en el video y todo lo que se ha relatado hasta ahora es lo que él mismo ha contado. Estos hechos son motivos de investigación interna por parte de la clínica, pues el trasfondo es más tétrico aún.

La paciente de la habitación 915

De acuerdo a la versión del guardia, él habría visto entrar a una mujer alta, quien le solicitó subir al piso nueve, específicamente a la habitación 915 del recinto, "a buscar algo que había olvidado cuando estuvo internada allí", según consigna Clarín.

Cuando la supuesta mujer rechazó la silla de ruedas, el vigilante volvió a su escritorio. Pasaron los minutos y ella no regresaba del noveno piso, así que llamó al personal de esa área para verificar si la situación estaba en orden. Tras entregar los datos de la paciente, no pudo creer lo que le dijeron: la mujer había fallecido tres horas antes en esa habitación.

La hipótesis que corre con más ventaja

En Argentina aún no saben concretamente lo que ocurrió, pero la administración del hospital tiene una hipótesis que corre con ventaja. En representación de la entidad, el relacionador público, Guillermo Capuya, declaró que "no hay tal fantasma, ninguna muerta, eso no tiene ningún asidero. La puerta andaba mal, se reparó. Se abrió 28 veces en diez horas".

"Cuando se le abrió la puerta, el hombre no estaba acompañado por las personas que habitualmente estaban ahí con él. Calculo que esto tiene que ver con algo armado, no sé. Es un empleado de la empresa de seguridad, no es nuestro. Alteró el trabajo de todos los días", agregó.

Por último, mencionó que se hizo una revisión de los registros en todas las entradas del hospital, certificando que no hubo ingresos hacia el recinto. De todos modos, en los próximos días debiera aclararse lo que realmente ocurrió, ya que actualmente sigue bajo investigación.

