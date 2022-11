Padre recibe terrible diagnóstico y ahora graba su voz para que su bebé recién nacido lo escuche cuando crezca

09 nov. 2022 - 19:00 hrs.

Rob O'Hara es un padre británico que desde hace unos meses comenzó a grabar su voz para que su bebé recién nacido pueda escucharlo cuando la terrible enfermedad con la que fue diagnosticado le quite el habla.

"Estamos devastados"

Rob vive en la localidad de Runcorn, Reino Unido, y tan solo unas semanas antes de que su hijo Jenson naciera comenzó a darse cuenta de que algo no andaba bien. De un día para otro notó que ya no podía juntar sus dedos índice y pulgar, algo que atribuyó en un principio al síndrome del túnel carpiano.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que al tiempo después notó que ocasionalmente su habla se hacía más lenta y dificultosa. Preocupado por los extraños síntomas, el hombre de 34 años decidió ir a visitar a un neurólogo, quien confirmó que padecía de la Enfermedad de la Neurona Motora, MND, por sus siglas en inglés.

"Estamos devastados, uno no espera que algo así ocurra. Cuando comenzó solo era un dedo y el pulgar, pero ahora no puede levantar nada con su mano izquierda... Puede usar su mano derecha, pero no puede tomar nada pesado", comentó al Liverpool Echo Alison O'Hara, la madre de Rob.

De acuerdo al NHS, el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, el MND es una condición poco común que afecta al cerebro y los nervios, que va empeorando a medida que avanza el tiempo. La enfermedad no tiene cura y acorta significativamente las expectativas de vida de quienes la padecen.

Actualmente solo existen tratamientos que ayudan a reducir el impacto que la condición tiene en la vida diaria de las personas, quienes incluso pueden llegar a vivir varios años con el MND.

Grabando su voz para su bebé

Han pasado siete meses del diagnóstico que Rob recibió en abril pasado y actualmente ha comenzado a tener dificultades para caminar, por lo que debe usar una silla de ruedas eléctrica para moverse, además también ha experimentado mayores problemas con su habla.

Debido a esto último, ha comenzado a grabar su voz para que su bebé de cinco meses pueda escucharlo el día en que ya no pueda hablar más.

"Tiene una computadora que puede hablar por él. No la usa demasiado en este momento, pero obviamente llegará el momento en que tendrá que usarla más", relata Alison.

"Creo que es bueno para el bebé, para que aún pueda escuchar a su papá, y es bueno para nosotros porque no estamos escuchando una voz computarizada, en realidad es él", agrega la mujer.

Pese a todas estas dificultades, Rob y su esposa Louise tratan de continuar con sus vidas. "Viven su día a día. Aunque tenemos la esperanza de que algún día se encuentre una cura", sostiene Alison O'Hara.